Göztepe’den tesis hamlesi

Göztepe'nin hisselerinin yüzde 70'ini alacak olan Sport Republic şirketinin kurucu ortaklarından Rasmus Ankersen'in gözü altyapı tesislerinde. Altyapıya çok büyük önem veren Danimarkalı ünlü spor adamı Ankersen, altyapı tesisi inşaatı için Torbalı'da daha önce belirlenen araziyle ilgili gelişmeleri bekliyor. Daha önce şubat ayında İzmir'e gelen ve Torbalı'daki araziyi de gezen Ankersen'in talebiyle altyapı tesisi için temaslarını hızlandıran Göztepe Kulübü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kararını bekliyor.



RESMİYET KAZANACAK

Torbalı Pancar'daki 104 dönümlük arazinin Göztepe'ye yeniden tahsisi için Torbalı Belediyesi'nde yeniden askıya çıkan kararın 60 günlük itiraz süresinin tamamlandığı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin vereceği onay sonrasında arazinin tesis yapımı için Göztepe'ye resmi olarak verileceği öğrenildi. Daha önce 2017 yılında gündeme gelip Göztepe'ye verilen arazinin tahsisi, 19 Haziran 2019'daki Torbalı Belediye Meclisi'nin toplantısında dönemin Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur tarafından arazinin imarı olmadığı, planlama gerektiği, usulsüzlük olmaması gerekçesiyle iptal edilmişti.



ÇALIŞMALAR HIZLANACAK

İzmir'de gerçekleştirdiği bir dizi toplantı sonrası Sportif Direktör olarak belirlediği Roberto Gagliardi ve ekibi ile birlikte İngiltere'ye dönen Rasmus Ankersen, gelecek hafta yeniden kente gelecek. Ankersen'in teknik direktör olarak ilk sıraya yerleştirdiği Turgay Altay ile son bir görüşme daha yaptıktan sonra iç ve dış transferde yol haritasını de bir an önce belirlemesi bekleniyor.

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