Göztepe hayalim

Göztepe hisselerinin yüzde 70'ini alacak olan Sports Republic'in ortağı Rasmus Ankersen'in bir numaralı teknik direktör adayı Turgay Altay, Yeni Asır Gazetesi'ne önemli açıklamalar yaptı. Ankersen ile görüştüğünü doğrulayan 41 yaşındaki teknik adam, "Göztepe benim çocukluk hayalim. Olmasını gönülden istiyorum. Aslında Süper Lig'i bekliyordum. Ancak konu Göztepe olunca bulunduğu ligin de önemi kalmıyor" dedi.

BU SEZON HEDEF ŞAMPİYONLUK

"Göztepe benim yurtdışına çıkış kapım" diyen Altay, "Göztepe taraftar profili ve kurumsal yapısı ile çok büyük bir potansiyele sahip. Avrupa'da sükse yapması lazım. Bu sezon ana hedef şampiyonluk. Sadece yetiştirici olamaz" dedi. Altay, "Yurtdışından eğitim almış, bilimselliği teknoloji ile ön planda tutan, modern futbolun en önemli temsilcilerinden biriyim. Ankersen, felsefemin Göztepe ile özdezleştiğini düşünüyor. Onlarla aynı yöne bakıyoruz" dedi. Altay, yapılanmada geç kalındığı endişelerine katılmadığını ifade etti. Altay, "Ankersen ve ekibi Türkiye'ye gelmiş ilk yabancı yatırımcı. Ancak Türkiye'yi tanımak istiyorlar. Oyuncu yapılanması süre alabilir ama önümüzdeki pazartesi çalışmalara başlamak yeterli" diye konuştu.

DEVİR İŞLEMLERİ HAFTAYA KALDI

FUTBOL şubesini Danimarkalı ünlü spor adamı Rasmus Ankersen'in ortağı olduğu İngiltere kuruluşlu Sports Republic şirketine devredecek Göztepe'de yeni teknik direktör, idari yapılanma ve transferlerle ilgili işlemler haftaya kaldı. Sports Rebublic'in baş scoutu ve iş geliştirme başkanı, eski İtalyan kaleci Roberto Gagliardi'nin şirketin diğer kulübü Premier Lig'deki Southampton'un transfer görüşmeleriyle uğraştığı için önümüzdeki hafta İzmir'de olacağı ve A takım yapılanmasına başlayacağı öğrenildi. Gagliardi, Ankersen'in Sports Republic aracılığıyla yüzde 70'ini alacağı Göztepe'de futbolun tek patronu olacak. ■ BURAK HAKERLER