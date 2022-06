Göz-Göz’ün gözü Ada’da

Göztepe'de eski başkan Mehmet Sepil'in Sports Republic'le 15 Haziran'da ön protokol imzaladıklarını duyurmasının ardından teknik direktör konusunda Turgay Altay ile anlaşıldığı bilinirken transfer çalışmaları da hız kazandı. Danimarkalı spor adamı Rasmus Ankersen'in sahibi olduğu İngiliz ekibi Southampton'dan Göztepe'ye futbolcular getirmeyi düşündüğü bilinirken savunma hattına bu ekipten takviyenin gündemde olduğu öğrenildi. Premier Lig ekibinde forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı stoper Lyanco Vojnovic'in kiralık olarak sarı-kırmızılı ekibe gelme ihtimalinin olduğu transferin gelecek hafta içinde netleşeceği gelen haberler arasında.

SÖZLEŞMESİ 2025 YILINDA SONA ERİYOR

2021 yılından bu yana İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın formasını giyen futbolcunun sözleşmesi 2025 yılının Haziran ayına kadar devam ediyor.

Lyanco Vojnovic dışında geçen sezon Altay forması giyen ve İngiliz temsilcisine imza atan Mateusz Lis'in de gelecek sezon Göztepe'nin kalesini koruması bekleniyor. İzmir ekibinin ayrıca yurtdışında forma giyen yabancı bir forvetle söz kestiği ifade edildi. Göz-Göz imzaları gelecek hafta itibariyle attırmayı planlıyor.

İRFAN CAN A.DEMİR YOLUNDA

Göztepe'de kadro dışı olan İrfan Can Eğribayat'a yeni talip çıktı. Bir süre önce adı Trabzonspor ve Galatasaray'la anılan 24 yaşındaki file bekçisine memleketi Adana'nın ekiplerinden Adana Demirspor talip oldu. Adana Demirspor'un oyuncu için sarı-kırmızılılarla temas kurduğu öğrenildi. Göztepe'ye 2 yıl önce Adanaspor'dan gelip yabancı kalecilerin önünde 1 numaralı file bekçisi olan İrfan Can Eğribayat, ilk sezonunda 35, geçen sezon 32 maça çıktı. İrfan Can, Süper Lig'den düşen Göztepe'de mart ayında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ardından kendisine tepki gösteren taraftarlarla tartıştığı için kadro dışı bırakıldı. Satış listesine konulan kaleciye dönüş yolu kapatılırken, bonservisinden iyi bir gelir elde edilmesi planlanıyor.