Maraton başlıyor

Futbol şubesinin devri için Danimarkalı spor adamı Rasmus Ankersen'in şirketi Sports Republic'le ön protokol imzalayan Göztepe'yi hareketli bir hafta bekliyor. Bugün Urla'daki tesislerde toplanacak ekipte öncelikle teknik direktör konusunun netlik kazanacağı öğrenilirken daha önce el sıkışılan Turgay Altay'ın imza atması bekleniyor. Altay dışında Beşiktaş'ta antrenörlüğü başlayan 31 yaşındaki Selçuk Erdoğan'ın isminin de gündeme gelmesi dikkat çekti. Sports Rebuplic şirketinin baş scoutu Roberto Gagliardi'nin de bugün İzmir'e geleceği ve konuyu netleştireceği bildirilirken Halil ve kadro dışı olan İrfan Can Kahveci için gelecek tekliflerin değerlendirileceği gelen haberler arasında. Mihojevic, Arslanagic, Lourency, Baku ve Tijanic'le de yollarını ayırması beklenen Göztepe'de Lourency ilk etap çalışmalarına çağrılmadı.



BERKAN EYÜPSPOR İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Göztepe'de hayal kırıklığıyla tamamlanan geçen sezon sarı-kırmızılı taraftarların en çok tepki gösterdiği isimlerden olan Berkan Emir, sözleşmesi 1 yıl daha devam etmesine rağmen takımdan ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda 4 sezondur forma giyen 34 yaşındaki sol bek, Göztepe'nin 1. Lig'deki rakiplerinden Eyüpspor'la anlaştı. Göztepe'de hafta içinde sözleşmesini fesheden stoper Kahraman Demirtaş da Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a imza attı.

LYANCO İÇİN SAMPDORİA DA DEVREYE GİRDİ

Göztepe'nin ilgilendiği Southampton'dan 25 yaşındaki stoper Lyanco Vojnovic için Sampdoria da devrede. Tuttosport'un haberine göre Sampdoria gelecek sezon için düşük maliyetli bir isimle savunmasını güçlendirmek istiyor. Sampdoria'nın görüştüğü isimler arasında eski Torino oyuncusu Lyanco da var. Milan'dan Gabbia ile de görüşmelerini sürdüren İtalya ekibi transferin gerçekleşmemesi ihtimaline karşın Lyanco'yu alternatifler arasında tutuyor.