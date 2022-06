Göztepe sil baştan

Göztepe'de kadro baştan kuruluyor. Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in kulüp hisselerinin yüzde 70'ini devralmasının ardından çalışmalara başlayan yeni yönetim gaza bastı. Yeni futbol direktörü Roberto Gagliardi'nin İzmir'e gelmesi ile yeni dönemin startı da verildi. Önceki gün Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde toplanan, bugün sezonun ilk antrenmanını yapacak Göztepe'de Lourency'nin sözleşmesinin feshedilmesiyle geçen sezondan kontratı süren 4 yabancı kaldı. Arslanagic kulüp ararken, Mihojevic, Baku ve Tijanic'le de yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İngiltere Premier Ligi'ndeki Southampton'un da sahibi olan Rasmus Ankarsen'in şirketi Sports Republic'in Göz-Göz'e portföyündeki 8 yeni yabancıyı getirmesi bekleniyor.

İLK TRANSFER LİS OLACAK

İzmir ekibi Altay'dan ayrılıp geçen günlerde Southampton'a imza atan Polonyalı kaleci Mateusz Lis'in adı da iyi tanıdığı Göztepe'ye kiralık gelebileceği şeklinde anılıyor. Ankersen, Lis'i geçen sezon Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe-Altay derbisinde izleyip beğendikten sonra İngiltere'ye götürmüştü.

EN GÖZDE AKBUNAR

Süper Lig'de "Dört büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un uzun süredir transfer listesinde yer alan Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar'a son olarak Belçika ekibi Westerlo talip olmuştu. Yıllardır kulübün sembol isimleri arasında gösterilmesine rağmen geçen sezon taraftarın gözünden düşen 29 yaşındaki takım kaptanı, Westerlo'ya transfer olmak üzere. Westerlo'nun Göztepe'de kadro dışı kalan kaleci İrfan Can Eğribayat'ı da transfer edebileceği öğrenildi. Bir dönem A Milli Takım'a da seçilen Halil Akbunar, geçen sezon ligde 32 maçta 4 gol attı.

ALTAY İŞBAŞI YAPIYOR

Göztepe'de yeni dönemde teknik direktörlük görevini üstlenecek olan 42 yaşındaki genç çalıştırıcı Turgay Altay, bugün takımla birlikte ilk idmanına çıkacak. İzmir temsilcisi antrenmanlara bugün başlayacak. Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki çalışmalarını 8 Temmuz'da tamamlayacak Göz Göz, 11-24 Temmuz tarihleri arasında Afyon'da kamp yapacak. Turgay Altay teknik adamlık kariyerine Birinci Lig'de Manisa Futbol Kulübü'nde başlamıştı.

İRFAN CAN PAZARLIĞI

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Göztepe'de, kadro planlamasında düşünülmeyen 24 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat için Süper Lig'den birkaç kulüp nabız yoklamıştı. Genç file bekçisi için son olarak Adana Demirspor, İzmir temsilcisinin kapısını çaldı. Mavilacivertlilerin, Göztepe'ye 1.2 milyon Euro bonservis bedeli teklifte bulunduğu, İrfan Can'a da 3 yıllık sözleşme sunduğu öğrenildi. İrfan Can Eğribayat'ın teklifi sıcak karşıladığı ve anlaşmanın tamamlandığı öğrenildi. Pürüz çıkmaması halinde transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.