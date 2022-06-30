Göz-Göz atakta

Spor Toto 1. Lig'e 5 yıl sonra düşen Göztepe'de transfer harekatı başladı. Futbol şubesini devralan Danimarkalı spor adamı Rasmus Ankersen'in İngiltere kuruluşlu spor yatırımları şirketi Sports Republic'te şirketin baş scoutu ve iş geliştirme başkanı da olan Roberto Gagliardi, İzmir'e gelip düğmeye bastı. Göz-Göz'ün İngiltere Championship ekibi Sunderland'ten 24 yaşındaki Kosovalı stoper Arbenit Xhemajli ve İtalya Serie B ekibi Citta Di Varese'nin 24 yaşındaki Nijeryalı 10 numarası Kenneth Obinna Mamah'la anlaştığı iddia edildi.

35 MAÇTA 15 GOL ATTI

İtalya ekibi Lucera'da futbola başlayan, forvet ve forvet arkası oynayabilen Obinna, geride kalan sezonda İtalya'da 35 maça çıktı, 15 gol attı, 1 asist yaptı. İsviçre'de Zürich ekibinin altyapısında futbola başlayan Xhemajli ise, U-17, U-18 ve U-21 ekiplerinde görev yaptı, Neuchatel Xamax'da profesyonel olduktan sonra İnglitere 1. Ligi'nde geçen sezon 3 maça çıktı.

SAMPİYONLUK YASADI

Arbenit Xhemajli, geçen sezon Sunderland formasıyla şampiyonluk yaşadı, İngiltere Championship'e yükseldi. 2020-2021'de kırmızı-beyazlı formayla EFL Trophy Kupası'nı kazanan 24 yaşındaki defans oyuncusu, Kosova U-21 Milli Takımı'nda 6 maça çıktı, 1 gol attı. Xhemajli, Neuchatel Xamax'ta 23 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

TURGAY ALTAY DÜMENE GEÇTİ

GÖZTEPE'DE, teknik direktörlük görevi için anlaşma sağlanan Turgay Altay nihayet imzayı attı. Pazartesi gününden beri Göztepe'de Sports Republic yönetimindeki yeni dönemde futbolun en yetkili patronu olacak İtalyan Roberto Gagliardi'yle takımla ilgili görüşme halinde olan 42 yaşındaki Altay, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapan Altay, ilk teknik direktörlük deneyimini geçen sezon yine 1. Lig'de Manisa Futbol Kulübü'nde yaşamıştı. Manisa'da 1.48 puan ortalaması yakalayan genç teknik adamın UEFA Pro Lisansı bulunuyor. Dün takımın başında ilk idmana çıkan Altay, sosyal medya hesabında Gürsel Aksel Stadı'nda çektiği tribün fotoğrafını sarı-kırmızılı kalp ve İzmir'in incisi mesajıyla paylaştı.