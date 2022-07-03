Göz-Göz tam gaz

Süper Lig'e dönmenin hesaplarını yapan Göztepe dış transferde atağa kalktı. Göztepe'nin yüzde 70 hissesini devralmaya hazırlanan Sports Republic şirketinin kurucu ortaklarından Rasmus Ankersen, aradığı stoperi İngiltere'den buldu. Önceki gün İngiltere ekibi Barnsley'den orta saha oyuncusu Rolma Palmer ve İtalya temsilcisi Varese'den Obinna Mamah'la sözleşme imzalayan Göz-Göz, uzun süredir peşinde olduğu Arbenit Xhemajli'nin de transferini bitirdi. Championship ekibi Sunderland'de forma giyen 24 yaşındaki Kosovalı stoper Göz- Göz ile her konuda anlaşırken, İzmir'e gelerek takımla çalışmalara katıldı.

BONSERVİS BEDELİ YOK

Dış transferde atağa kalkan yeni yönetimin, Kosova Milli Takım forması da giyen genç futbolcuyla da sözleşme imzalaması bekleniyor. Kulübü ile kontratı biten futbolcu için sarı-kırmızılılar bonservis bedeli ödemeyecek.

KARİYERİ OLDUKÇA PARLAK

GÖZTEPE'NİN anlaşma sağlayıp İzmir'e getirdiği Kosovalı Arbenit Xhemajli'nin parlak bir kariyeri var. İsviçre'de Zürich ekibinin altyapısından yetişen 24 yaşındaki stoper üç sezon Neuchatel Xamax forması giydikten sonra 2020 yılında Sunderland'e transfer oldu. İngiliz ekibiyle ilk yılında lig şampiyonluğu yaşayan Xhemajli, takımını Championship'e taşıdı.

MAKANA BAKU DA AYRILDI

GÖZTEPE'DE ayrılık rüzgarları devam ediyor. Sözleşmesi sona eren Lourency Rodriguez'in sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Göztepe yönetimi, Makana Baku ile de yollarını ayırdı. Geçen sezon başında sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Almanyalı sol kanat oyuncusu için kulüp Polonya ekibi Legia Varşova ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı ekiple 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Göz- Göz bu transfer karşılığında Varşova'dan bonservis bedeli alacak. 24 yaşındaki futbolcu geçen sezon Süper Lig'de 19 maçta forma giyerken 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Baku'nun ayrılmasının ardından kulüpte geçen sezondan kalan yabancıların sayısı David Tijanic, Dino Arslanagic ve Marko Mihojevicç olmak üzere 3'e indi.