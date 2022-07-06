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Göztepe'de büyük değişim

Sarı-kırmızılılar kadroda büyük bir değişim geçiriyor. Göztepe'de 16 gitti 2 geldi. Göz-Göz'de Halil, Adis, Ndiaye, Obinna gibi yıldızlar ile yollar ayrılırken yönetim Romal Palmer ve Obinna Mamah ile sözleşme imzaladı

6.7.2022

Göztepe’de büyük değişim

Göztepe'de mevcut kadro büyük bir değişim geçiriyor. Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in futbolun başına geçeceği sarı kırmızılı ekipte 16 futbolcu takımdan ayrılırken, yeni yönetim sadece 2 isme resmi imzayı attırdı.

Süper Lig'de forma giyen birçok yıldızı ile vedalaşan sarı-kırmızılılarda son olarak altyapıdan yetişen kaptan Halil Akbunar, Belçika ekibi Westerlo ile 3 yıllık anlaşmaya varıp ayrılık kervanına katıldı.

ZAMAN DARALIYOR
Ndiaye, Obinna, Burekovic ve Soner takımdan ayrılırken Kenan Piric, Kahraman Demirtaş, Murat Paluli, Moubandje, Atakan, Baku, Aytaç, Lourency, Jahovic, Di Santo ve Tannane de İzmir ekibiyle vedalaştı.

İrfan Can Eğribayat da satılık listesine konulurken, takımdan ayrılacak oyuncuların sayısının artması bekleniyor. Yönetim Barnsley'den Romal Palmer ve Verase'den Obinna Mamah ile sözleşme imzaladı. ■ BURAK HAKERLER

SARI-KIRMIZILILARDA BERKAY TAMAM
Göztepe yönetimi geleceğe dönük transfer çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Bu doğrultuda Galatasaray altyapısında forma giyen 17 yaşındaki ön libero Berkay Atay ile anlaşma sağlandığı öğrenildi. Altınordu altyapısından yetişen yıldız futbolcu Göztepe ile idmanlara katılırken resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor

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