Göztepe’de büyük değişim

Göztepe'de mevcut kadro büyük bir değişim geçiriyor. Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in futbolun başına geçeceği sarı kırmızılı ekipte 16 futbolcu takımdan ayrılırken, yeni yönetim sadece 2 isme resmi imzayı attırdı.

Süper Lig'de forma giyen birçok yıldızı ile vedalaşan sarı-kırmızılılarda son olarak altyapıdan yetişen kaptan Halil Akbunar, Belçika ekibi Westerlo ile 3 yıllık anlaşmaya varıp ayrılık kervanına katıldı.

ZAMAN DARALIYOR

Ndiaye, Obinna, Burekovic ve Soner takımdan ayrılırken Kenan Piric, Kahraman Demirtaş, Murat Paluli, Moubandje, Atakan, Baku, Aytaç, Lourency, Jahovic, Di Santo ve Tannane de İzmir ekibiyle vedalaştı.

İrfan Can Eğribayat da satılık listesine konulurken, takımdan ayrılacak oyuncuların sayısının artması bekleniyor. Yönetim Barnsley'den Romal Palmer ve Verase'den Obinna Mamah ile sözleşme imzaladı. ■ BURAK HAKERLER

SARI-KIRMIZILILARDA BERKAY TAMAM

Göztepe yönetimi geleceğe dönük transfer çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Bu doğrultuda Galatasaray altyapısında forma giyen 17 yaşındaki ön libero Berkay Atay ile anlaşma sağlandığı öğrenildi. Altınordu altyapısından yetişen yıldız futbolcu Göztepe ile idmanlara katılırken resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor