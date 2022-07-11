Göz-Göz’de hedef Hüseyin

Yeni sezonda hedefini Spor Toto Süper Lig olarak belirleyen Göztepe'de transferde yerli operasyonunu sürdüren yeni yönetimin, hedefi yine Trabzonspor oldu. Süper Lig'in son şampiyonu olan Karadeniz ekibinden daha önce orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak ve genç stoper Muhammet Taha'ya talip olan Göz-Göz'ün yeni rotası aynı ekipten Hüseyin Türkmen oldu. Kadrosundan bir çok oyuncu ile yollarını ayıran İzmir ekibi 24 yaşındaki başarılı stoper için girişimlere başladı. Trabzonspor'da kamp kadrosuna dahil edilen Hüseyin Türkmen'in bir sezonluğuna kiralık olarak kadroya katılması planlanıyor.



KİRALIK OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR

Türkmen'in genç oluşu, Rasmus Ankersen ve ekibinin kriterlerine uyuyor. Bordo-mavili ekibin de maç tecrübesi kazanması için 24 yaşındaki savunmacının Göztepe'ye kiralanmasına olumlu yaklaşabileceği belirtildi. Sarı-kırmızılılar, aynı zamanda Abdulkadir Parmak ve Taha için de temaslarını sürdürüyor. Parmak kamp kadrosunda yer almazken, Taha ve Türkmen ile ilgili son kararı ise teknik direktör Abdullah Avcı verecek.

Trabzonspor dışında hiçbir kulüpte forma giymeyen Hüseyin Türkmen, bordo-mavili ekipte kariyerinde iki şampiyonluk gördü. 2019-20 sezonunda Trabzon ile Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan 24 yaşındaki savunmacı, geçen sezon ise Süper Lig kupasını havaya kaldırdı.

Trabzonspor altyapısında yetişen Hüseyin'in güncel piyasa değeri 600 bin Euro'yu bulurken oyuncu ile Konyaspor da ciddi olarak ilgileniyor.

KERİM'E VİZE YOK

Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olan Halil Akbunar'dan sonra Berkan Emir'in de Eyüpspor'a transferini gerçekleştiren Göztepe'de Kerim Alıcı'ya ise vize çıkmadı. Süper Lig'den Kasımpaşa'nın transferi için ısrarcı olduğu genç sağ bek, ayrılmak istediğini bildirmişti. Teknik patron Turgay Altay'ın Kerim'i yeni sezon kadrosunda düşündüğü ve yönetime 'Kalmalı' raporu verdiği belirtildi.

SARI-KIRMIZILILARDA KADRO İYİCE DARALDI

Süper Lig'den küme düştükten sonra mevcut kadrosundan bir çok yıldızla yollarını ayırmak zorunda kalan Göztepe, Sports Republic ortaklığı sonrası yeni bir yapılanmaya gitti. Göztepe'de kaptan Halil Akbunar'dan sonra Berkan Emir de takımdan ayrılırken Süper Lig kadrosundan yönetimin elinde tecrübeli isim çok az kaldı.



DURUMLARI BELİRSİZ

Sarı-Kırmızılarda geçen sezondan kadroda sürekli forma giyen Atınç Nukan, Dino Arslanagic, kaleci İrfan Can, Kerim Alıcı, Wilker Angel, Yalçın Kayan ve David Tijanic kaldı. Atınç, Dino, David, İrfan, Angel ve Yalçın'ın da durumları belirsizliklerini korurken, yıldız futbolcuların durumu bugün başlayacak olan Afyon kampı sonrası değişkenlik gösterebilir.



■ BURAK HAKERLER