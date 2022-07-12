Hüsamettin Göz-Göz’e yakın

Spor Toto Süper Lig'i hedef alan Göztepe'de, transfer harekatı tam gaz devam ediyor. Futbolun başına geçecek olan Rasmus Ankersen ve ekibi, hücum hattına takviye için düğmeye bastı. Daha önce İtalya 4. Lig seviyesinde Carese forması giyen Nijeryalı Obinna Mamah'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılı yönetim, yerli transferinde de sürpriz bir isme kancayı taktı. Ankersen ve ekibi, İzmir temsilcisi Altınordu ile sözleşmesi sona eren ve kontrat uzatmaya yanaşmayan Hüsamettin Yener ile ciddi olarak ilgilenmeye başladı. Süper Lig ekibi Ümraniyespor'un da transferi için yoğun çaba gösterdiği 27 yaşındaki golcü oyuncu ile görüşmeler belirli bir noktaya geldi.



BONSERVİS ENGELİ YOK

Bonservis engeli olmayan futbolcuyla aradaki ufak maddi pürüzleri gidermeye çalışan Göz-Göz hafta sonuna kadar transferi sonlandırmayı hedefliyor. Hüsamettin'in de sarı-kırmızılı ekibe sıcak baktığı öğrenildi. Göztepe, Süper Lig kadrosunda yer alan golcülerden Ndiaye'yi sezon bitmeden Çin'e satmış, sözleşmesi sona eren Adis Jahovic ve Franco Di Santo ise takımdan ayrılmıştı.



İZMİR'DEN AYRILMADI

İzmir doğumlu olan 27 yaşındaki Hüsamettin kariyeri boyunca kentin dışına çıkmadı. Altay altyapısından yetişen golcü oyuncu 2019-2020 sezonunda devre arasında Altınordu'ya transfer olmuştu. Kırmızı-lacivertli ekipte 2.5 sezon forma giyen Hüsamettin iki ekipte de 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig kategorilerinde görev yaptı. İzmir'den ayrılmak istemeyen Hüsamettin, Göz- Göz'ün teklifine sıcak bakıyor.



SARI-KIRMIZILILARDA HÜSEYİN ISRARI VAR

DIŞ transferde yerli oyunculara yönelen Göztepe'nin Trabzonsporlu savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen konusundaki ısrarı sürüyor. Bordo-mavili ekipte kamp kadrosuna dahil edilen 24 yaşındaki oyuncunun da Göz-Göz'e sıcak baktığı, ancak son kararı teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği öğrenildi. Türkmen'in performansını görmek isteyen Avcı'nın kararını kamp sonrası vereceği belirtilirken Göz-Göz, transfer için bir süre daha beklemek zorunda kalacak. Sarı-kırmızılılar, aynı ekipten yine kamp kadrosuna alınan Muhammet Taha ile kendisine kulüp bulması istenen Abdulkadir Parmak ile de görüşüyor.

YUSUF TALUM AYRILIYOR

Göztepe'de bayram izninin ardından dün Afyon kampı başlarken, sarı-kırmızılı ekibin genç oyuncusu Yusuf Talum'a yol gözüktü. Sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi sona ermesine rağmen İzmir'deki ilk etap kampına katılan 20 yaşındaki sağ bek, Afyon kampına götürülmedi. Yeni yönetim tarafından yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Yusuf'un menajeri ile kulüp arasında yetiştiricilik bedeli ile ilgili görüşmeler yapılıyor. Yusuf'a Hatay başta olmak üzere Tuzlaspor ve 24Erzincan talip oldu.



BERKAN EMİR VEDA ETTİ

Göztepe'nin Süper Lig kadrosunda yer alan ve 1 milyon lira bonservis bedeliyle Eyüpspor'a imza atan Berkan Emir sarı-kırmızılı kulübe duygusal bir veda etti. Sarı-kırmızılı taraftarların özellikle geçen sezon en çok eleştirdiği futbolcuların başında gelen 34 yaşındaki savunma oyuncuyu sosyal medya hesabından video klip eşliğinde "Göztepe'nin yeri bende hep ayrı kalacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın" paylaşımı yaptı. Berkan Emir'in paylaşımı büyük etkileşim alırken sarı-kırmızılı taraftarlar olumlu ve olumsuz yorumlar yaptılar.



■ BURAK HAKERLER