Göztepe’ye gençlik aşısı

Göztepe'de gençlik operasyonu sürüyor. Son olarak Başakşehir'den 19 yaşındaki kaleci Berkin Özgür'e imza attıran yönetimin yeni rotası İngiltere oldu. Rasmus Ankersen'in sahibi olduğu Southampton'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Will Smallbone'yi Göz-Göz'e getirmeyi planladığı öğrenildi.

TECRÜBE KAZANACAK

Southampton ekibinde yetişen İrlanda uyruklu genç futbolcunun Türkiye'de tecrübe kazanması hedefleniyor. Southampton altyapısından yetişen Smallbone, İrlanda U-21 Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Merkez orta sahada forma giyen futbolcunun İzmir'de bir sezon kiralık olarak forma giymesi düşünülüyor. Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan futbolcunun da İzmir'de oynamayı kabul etmesi halinde transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Transfer döneminde yeni bir yapılanmaya giden ve gençleri tercih eden Göztepe, takıma 6 oyuncu kazandırdı.

YATIRIM YAPILACAK

Transferde en genç isimler 19 yaşındaki Berkay Atay (G.Saray), Uğur Kaan Yıldız (F.Bahçe) ve Berkin Özgür (19) olurken, 23 yaşındaki Romal Palmer (Barnsley) ve 24 yaşındaki Obinna Mamah (Varese) geleceğe yatırım olarak düşünülüyor. Transferde en tecrübeli isim ise son olarak Altınordu'da forma giyen 27 yaşındaki yıldız Hüsamettin Yener oldu.

YABANCI MERAKI

GEÇEN sezondan takımda kalan Süper Lig patentli yabancı oyuncuların durumu da netleşmeye başladı. Yabancı yıldızların çoğu ile vedalaşan sarı-kırmızılı ekibin elinde sadece Dino Arslanagic, Marko Mihojevic ve David Tijanic kalmıştı. Göztepe'nin başkanı olmaya hazırlanan Rasmus Ankersen ve ekibinin stoper Dino Arslanagic'i kadroda tutmaya karar verdiği öğrenilirken, Marko Mihojevic ise satılacak.

Ancak Marko'ya şu ana kadar resmi bir teklif gelmemesi de sıkıntı yaratıyor. Yeni yönetim ve teknik direktör Turgay Altay, on numara pozisyonunda forma giyen David Tijanic hakkında ise henüz kararını vermedi. David Tijanic yüksek teklif gelmesi halinde satılacak, aksi halde kalacak.

ÇALIŞMALAR TAM GAZ SÜRÜYOR

Göztepe, Afyon kampında sezon hazırlıklarını tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son transfer Berkin Özgür de kampa katılırken, teknik heyet mevcut oyuncular ve takıma yeni gelenlerin kaynaşması için çaba sarf ediyor. 24 Temmuz'a kadar Afyon'da sezona hazırlanacak olan Göztepe'de teknik patron Turgay Altay'ın İzmir dönüşü kadroda eleme yapması

bekleniyor.

SARI-KIRMIZILI EKİBİN FEYZİ ISRARI SÜRÜYOR

Göztepe, daha önce gündeme aldığı Kasımpaşa'nın kanat oyuncusu Mehmet Feyzi Yıldırım ısrarını sürdürüyor. Sarıkırmızılıların 26 yaşındaki yıldız oyuncunun transferini kısa zamanda bitirebileceği öğrenildi