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Haberler Göztepe Yasin sürprizi

Yasin sürprizi

Transfer döneminde şu ana kadar genç isimlere yönelen Göztepe, kadrosuna eski yıldızı Yasin Öztekin’i katmak için harekete geçti. 35 yaşındaki futbolcu da İzmir’e dönmeye sıcak bakıyor

18.7.2022

Yasin sürprizi

Spor Toto Birinci Lig'de mücadele edecek olan Göztepe, transferde hareketli saatler yaşıyor. Transfer döneminde Obinna Mamah, Romal Palmer, Berkin Özgür, Uğur Kaan Yıldız, Berkay Atay ve Hüsamettin Yener ile sözleşme imzalayan Göztepe, eski oyuncusu Yasin Öztekin'le anlaşma sağladı.

KAPTANLIK YASİN'E VERİLECEK
Ailesinin İzmir'de yaşaması nedeniyle geri dönmeye sıcak bakan tecrübeli futbolcunun 1+1 yıllık imza atması bekleniyor. Geçen sezonu Samsunspor'da geçiren 35 yaşındaki futbolcunun takıma dahil olacağı kaydedildi. Göztepe'ye 2018-2019'da gelen ve 1.5 sezon forma giyen deneyimli kanat oyuncusunun kaptanlık görevini de üstleneceği belirtildi. Sarı-kırmızılılarda 42 maça çıkan Yasin Öztekin, 10 gol attı.

SADİ'DE İŞLEM TAMAM
Göztepe, savunmaya yapacağı takviye konusunda mutlu sona yaklaştı. Savunmada Dino Arslanagic'in yanına tecrübeli bir yerli arayan sarıkırmızılılar, Manisa FK'dan ayrılan Sadi Karaduman ile prensipte anlaşmaya vardı. Futbola Edirnespor Gençlik'te başlayan 30 yaşındaki savunmacı, kariyerinde sırasıyla Ceyhanspor, Kahramanmaraşspor, Darıca Gençlerbirliği, 141 Trabzon, Hatayspor, Giresunspor ve Manisa FK formaları giydi. Kulüple ile oyuncunun anlaşmak üzere olduğu ve sarı-kırmızılıların Sadi'yi son detaylar için İzmir'e davet ettiği öğrenildi.

İRFAN ÖFKESİ
Göztepe taraftarlarının İrfan Can Eğribayat'a öfkesi dinmiyor. Sarı-kırmızılı ekipte geçen sezon ligin 30. haftasında oynanan Alanyaspor maçı sonrası taraftarlarla tartışması sonrası kadro dışı bırakılan genç eldiven, Afyon kampı öncesi affedilmişti. İrfan'ın affedilmesi sonrası sosyal medyada ayaklanan taraftarlar yine isyan etti. Göztepeli Beykan Şimşek'in paylaştığı videoda kampta eğlenirken görünen İrfan'a ve yönetime tepki gösterdi. Taraftarlar, 24 yaşındaki file bekçisini takımda görmek istemediklerini ve derhal gönderilmesi gerektiğini belirttiler.

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