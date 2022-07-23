Spor Toto 1. Lig'de sezon öncesi dış transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'de hedef 1 numara transferi. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon kadro dışı bırakılıp daha sonra affedilen genç eldiveni İrfan Can Eğribayat'ı kesin olarak elden çıkarmayı planlarken gündeme yeniden Mateusz Lis geldi. Altay'dan ayrılıp Göztepe'nin yüzde 70 hissesini almaya hazırlanan Rasmus Ankersen'in de ortağı olduğu Southampton'a imza atan, Lis'in kiralanmasına İngiliz ekibi de sıcak bakıyor. Ankersen'in de onay verdiği transfer için en büyük engel ise şuan Mateusz Lis'in kendisi. İzmir'e dönmekte hala kararsız olan Polonyalı kaleci ikna edilmeye çalışılıyor.



KAMPANYA BAŞLATTILAR

1 numaralı mevkiinde birçok alternatif bulunan İngiltere Premier Lig ekibi, Lis'in ücretini de ödemeyi kabul ederken, Lis'in Göztepe'ye 'evet' demesi için sarı-kırmızılı taraftarlar devreye girdi. Sosyal medyada kampanya başlatan Göztepeliler, 25 yaşındaki file bekçisinin sosyal medya hesaplarına 'CometoGöztepe' etiketiyle yüzlerce yorum yaptı. Lis ikna edilirse yeni sezonda kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyecek.



GOLCÜ OPERASYONU

Göztepe'de golcü transferi mesaisi hız kazandı. Obinna Mamah ve Hüsamettin Yener transferleriyle hücum hattını iyice zenginleştiren Göztepe'de hala bu mevkii için eksik var. Sarı-kırmızılı yönetim, Trabzonspor'un istediği file bekçisi İrfan Can'a karşılık Karadeniz ekibinden Enis Destan yada Batuhan Kör'ü talep ederken bu takasın gerçekleşmemesi halinde ise B planını belirledi. Göztepe yönetimi, Enis ve Batuhan'ı kiralık olarak alamadığı takdirde, sözleşmesi sona eren Adis Jahovic'le yeniden anlaşma yoluna gidebilir. Henüz bir kulüple anlaşma sağlamayan ve bireysel antrenmanlarını İzmir'de sürdüren Makedon yıldız futbolcunun da Göz-Göz'e sıcak baktığı belirtildi. Diğer bir alternatif ise Giresunspor'dan ayrılan eski golcüsü Umuk Nayir. Yönetim, Adis veya Umut'tan birini takıma kazandıracak.