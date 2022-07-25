Göztepe sil baştan

Spor Toto Süper Lig'de 5 yıllık bir maceranın ardından hazin bir şekilde küme düşen Göztepe'de sezon öncesi büyük bir değişim yaşanıyor. Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in ortağı olduğu Sports Republic şirketinin yüzde 70 hissesini alacağı Göz- Göz'de, şu ana kadar tam 19 futbolcuyla yollar ayrıldı. Sezon içinde Cherif Ndiaye ve Obinna Nwobodo ile yaşanan ayrılık rüzgarı sonrası önemli yıldızlar, sarı kırmızılı İzmir ekibinden koparken takımı daha da gençleştirmek isteyen Rasmus Ankersen ve kurmayları yedi yeni takviye ile yepyeni yapılanmanın startını verdi.

TAKVİYELER SÜRECEK

Takımdan ayrılan isimler arasında Göztepe'nin altyapıdan yetiştirdiği Halil Akbunar dikkati çekerken, as kadroda forma giyen Soner Aydoğdu, Murat Paluli, Berkan Emir, Adis Jahovic de ayrılıklar kervanına katıldı. Yönetimi değişen Göz-Göz, teknik direktör seçimini de Turgay Altay'dan yana kullandı. Dış transferde sağlam adımlar atan Göztepe, takıma 7. transferini de önceki gün Samsunspor ile sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin ile gerçekleştirdi. Henüz kadro yapılanmasını tamamlamayan İzmir ekibi, dış transferde kale, savunma, orta saha ve hücum hattına nokta atışı takviyeler yapacak.





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GİDENLER: Cherif Ndiaye, Obinna Nwobodo, Dzenan Burekovic, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Makana Baku, Oussama Tannane, Murat Paluli, Kenan Piric, Franco Di Santo, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir, Wilker Angel, Lourency Rodriguez, Adis Jahovic, Yusuf Talum, Atakan Çankaya, Aytaç Kara, François Moubandje.



GELENLER: Emre Gedik (1461 Trabzon), Romal Palmer (Barnsley), Hüsamettin Yener (Altınordu), Obinna Mamah (Varese), Berkin Özgür (Başakşehir), Uğur Kaan Yıldız (Fenerbahçe), Yasin Öztekin (Samsunspor).



TİAGO ÇUKUR SÜRPRİZİ

Göztepe, teknik heyetin raporu sonrasında bir golcü daha alacak. Sarıkırmızılılar, sözleşmesi sona eren Adis Jahovic ve Giresunspor'dan eski oyuncusu Umut Nayir alternatiflerinin yanına bir ismi daha ekledi. Göz- Göz, Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Tiago Çukur'u renklerine bağlamak için harekete geçti. Kiralık olarak başka bir takıma verilmesi gündeme gelen 19 yaşındaki oyuncu için, Göz-Göz temaslara başladı. Sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi, Tiago Çukur için teklifini iletirken, son sözü futbolcu söyleyecek. Kariyerinde geçen sezon sonunda A Milli Takım'a ilk kez seçilen Tiago Çukur, ay-yıldızlı formayı ilk kez Göztepe'nin evi Gürsel Aksel Stadı'nda giymişti.

■ BURAK HAKERLER