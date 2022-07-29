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Haberler Göztepe Atınç Nukan’a Antep kancası

Atınç Nukan’a Antep kancası

Beşiktaş’ın da teklif yaptığı 29 yaşındaki savunma oyuncusu için Süper Lig ekibi G.Antep FK devrede

29.7.2022

Atınç Nukan’a Antep kancası

Süper Lig'den düştükten sonra satış, sözleşme bitişi ve teknik heyet kararı ile 19 oyuncusuyla yollarını ayıran Göztepe'de, Atınç Nukan'a da talip çıktı. Geçen sezondan sakatlığı devam eden ve Göztepe'de sözleşmesi süren savunma oyuncusu için Beşiktaş'ın ardından Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK da devreye girdi. Antep ekibi, 29 yaşındaki stoperin menajeri ile bağlantıya geçerken sağlık durumunu da yakından takip ediyor.

RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR
Spor Toto 1. Lig'de ilk 2-3 haftayı kaçıracak olan Atınç'ın sakatlığının ciddiyetine göre G.Antep FK yetkilileri, sarıkırmızılı ekibe resmi teklifini iletecek. Son olarak Berkan Emir'in Eyüpspor'a satışını gerçekleştiren Göz-Göz yönetiminin, cazip bir teklif karşısında Atınç'a da transfer izni verebileceği öğrenildi. Göztepe'ye üç sezon önce Beşiktaş'tan transfer olan Atınç'ın da yeniden Süper Lig'e dönmek istediği ifade edildi.

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