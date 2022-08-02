Emre Çolak Göztepe’de

Spor Toto Birinci Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro için kolları sıvayan Göztepe, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Dış transferde ilk hamlelerini gelecek vaat eden genç oyuncuları transfer ederek yapan Göz-Göz, yıldız takviyelerine başladı.

Göz-Göz yönetimi, Samsunspor'dan eski kanat oyuncusu Yasin Öztekin'in ardından, son olarak Başakşehir'de forma giyen Emre Çolak'la da prensip anlaşmasına vardı. 31 yaşındaki on numara önceki akşam yönetimle son pürüzleri gidermek üzere İzmir'e geldi. Medipol Başakşehir ile sözleşmesi devam eden futbolcu İstanbul temsilcisinin ikinci etap kampına katılmamıştı.

BONSERVİSİ SORUN OLMAYACAK

Kariyerinde önemli kulüplerde forma giyen Emre'nin bonservis sorununu kendi halledeceği öğrenilirken, Göztepe ile sözleşme süresi ile ilgili görüşmelerini sürdürüyor. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcunun 1-2 gün içinde sarı-kırmızılı kulübe imza atması bekleniyor. Futbolun başına geçmesi beklenen Rasmus Ankersen'in sezon başına kadar transfer hamlelerini tamamlaması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN EMİR'E TALİP OLDU

GÖZTEPE, dış transferde Fenerbahçe'den yeni bir isme daha talip oldu. Yönetim, sarı-lacivertli ekibin 18 yaşındaki stoperi Emir Ortakaya'yı kiralamak için devreye girdi. Göz-Göz daha önce de İstanbul ekibinden Tiago Çukur, Muhammed Gümüşkaya ve Burak Kapacak'ı kiralık olarak istemişti. Tiago, Burak ve Muhammed'in transferinde aşama kaydedemeyen sarı-kırmızılılar, Emir için yeni bir teklifte bulundu. Geçen sezon başında Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye transfer olan savunma oyuncusu geçen sezon İstanbul ekibinin U19 takımında görev yaptı. Emir, geçen sezon 28 maçta forma giyerken savunmada görev yapmasına karşın fileleri 3 kez sarsma başarısını gösterdi.

■ BURAK HAKERLER