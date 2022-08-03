Sıradaki gelsin

Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi vermeye hazırlanan Göztepe'de yönetim transferde dur durak bilmiyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak prensipte anlaşmaya vardığı Başakşehirli orta saha Emre Çolak ile sözleşme imzalarken, yeni yıldızları da bünyesine katmaya hazırlanıyor. Kanat ve hücum hattına takviyeye yoğunlaşan Göztepe yönetiminin hedefinde iki oyuncu bulunuyor. İzmir temsilcisi, Trabzonspor'dan Enis Destan için harekete geçti. Geçen sezon devre arasında Altınordu'dan Trabzonspor'a transfer olan 20 yaşındaki futbolcunun bir sezon kiralık olarak forma giymesi düşünülüyor. Trabzonspor'da şans bulamayan ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın da gelişimi için kiralanmasına sıcak baktığı oyuncunun transferinde de son aşamaya gelindi. Yıldız adayı da İzmir'e dönmeye sıcak bakıyor.

ÜMRANİYE DE İSTİYOR

Yönetimin hedefindeki ikinci isim ise Ajdin Hasic. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in kadroda düşünmediği yıldız ismin peşine düştü. Siyah-beyazlılarla ilk temasları kuran yönetim, oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Göztepe Teknik Direktörü Turgay Altay'ın çok istediği Hasic'e Ümraniyespor'un da talip olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, bu iki ismi kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirmek istiyor.

İRFAN CAN'A YENİ TALİP

GÖZTEPE'DE yönetim taraftarın hedef tahtası haline gelen kaleci İrfan Can Eğribayat ile kesin olarak yolları ayıracak. Sarı-kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki genç file bekçisine talip olan Trabzonspor ile görüşmeleri önemli bir noktaya getirirken, transferde iki takımın daha devreye girdiği öğrenildi. Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor ve iddialı ekip Kasımpaşa'nın da genç eldivene talip olduğu belirtildi. Yönetim sezon başına kadar satış işlemini gerçekleştirmeyi planlarken, İrfan Can'ın tercihi de transferde önemli rol oynayacak. Göztepe'de iki sezonu geride bırakan İrfan, geçen sezon 30. haftada oynanan Alanya maçı sonrası taraftarla tartıştığı için yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

GÖZTEPE'NİN PRENSİ BEYKAN ŞİMŞEK

GÖZTEPE'NİN Bandırmaspor'a kiralık olarak gönderdiği orta saha oyuncusu Beykan Şimşek, sezon öncesi hazırlık kampının yıldızı oldu. Teknik direktör Turgay Altay'ın gözüne giren 27 yaşındaki futbolcunun on birin değişmez isimleri arasında olması da bekleniyor

■ BURAK HAKERLER