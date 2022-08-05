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Göztepe doludizgin

Yönetim, sağ kanat ve golcü transferi için adımlar atıyor. Kaleci İrfan Can'ı Fenerbahçe'ye kiralık veren Göz-Göz sarı-lacivertlilerden Emir'in ardından Tiago Çukur'u da kiralamak istiyor. İzmir ekibi ayrıca ABD MLS ekibi Cincinati'den Ganalı kanat Isaac Atanga'yla da anlaştı

5.8.2022

Göztepe doludizgin

Spor Toto Birinci Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala Göztepe, takımdaki eksik bölgeleri takviye etmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Fenerbahçe'ye gönderen Göz-Göz, sarı-lacivertli ekipten Emir Ortakaya'nın ardından Tiago Çukur'u da geçici olarak renklerine bağlamak istiyor. Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç ile son bir haftadır sıcak ilişkiler kuran Rasmus Ankersen ve ekibi, İstanbul temsilcisinin kulüp aradığı Tiago Çukur için de bastırıyor.

İMZALARIN ATILMASI AN MESELESİ
İstanbul ekibinin İngiliz ekibi Watford'dan kısa bir süre önce renklerine bağladığı Hollanda doğumlu 19 yaşındaki futbolcunun da Göztepe'ye kiralanmasına sıcak bakılıyor. Tiago'nun da kısa bir süre sonra takıma katılması beklenirken, Göz-Göz sağ kanat transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, ABD MLS ekibi Cincinati'den 22 yaşındaki yıldız Isaac Atanga ve kulübüyle her konuda anlaştı. Ganalı futbolcunun bugün İzmir'e gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

İZMİR EKİBİ İRFAN CAN'DAN 500 BİN EURO KAZANDI
Göztepe, taraftarların hedef tahtasına oturttukları genç kaleci İrfan Can'ı Fenerbahçe'ye kiralayarak sorunu çözerken, kasasını da doldurdu. Geçen sezon taraftarla girdiği tartışma nedeniyle kadro dışı bırakılan ancak bu sezon başında affedilerek kampa dahil edilen 23 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe ile resmen sözleşme imzaladı. Göztepe, iki yıl önce Adanaspor'dan kadrosuna dahil ettiği İrfan Can transferinden önemli bir pay elde etti. İzmir ekibi, kiralama bedeli olarak 500 bin Euro kazandı. Sarı-lacivertliler satın alma opsiyonunu kullanırsa Göztepe'ye bir milyon 200 bin Euro ödeme gerçekleştirecek. ■ BURAK HAKERLER

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