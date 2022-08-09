Göztepe Lukas Gottwalt ile anlaştı

Şu ana kadar Berkin, Ekrem, Hüsamettin, Uğur, Berkay, Emir, Yunus Emre, Emre Çolak, Yasin, Ali Akman, Mammah, Polmer ve Atanga'yı transfer eden sarı-kırmızıların Alman stoper Lukas Gottwalt'ı da İzmir'e getirdiği bildirildi. Türk pasaportuna da sahip 24 yaşındaki 1.93 boyundaki oyuncunun bir süre takımla idmanlara çıkacağı kaydedildi.

Gottwalt, Altınordu ile oynanan özel maçta 66'ncı dakikada Emir'in yerine oyuna dahil oldu. Teknik direktör Turgay Altay'ın olumlu rapor vermesi durumunda Gottwalt'ın kadroya dahil edileceği ifade edildi. Göztepe 'de sezona büyük umutlarla başlayan ve takımda kalması gündeme gelen orta saha Beykan Şimşek'le yollar ayrıldı. Göztepe'de bir türlü tutunamayan deneyimli futbolcunun 2'nci Lig ekibi Kocaelispor'a imza attığı vurgulandı.

Öte yandan Göztepe, Sakaryaspor maçı için Bolu'da erken kampa girdi.