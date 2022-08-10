Göztepe’nin rotası Fener

SPOR Toto 1. Lig'de şampiyonluk kovalamaya hazırlanan Göztepe'nin dış transferde rotası yine Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli ekipten yaz transfer döneminde Emir Ortakaya'yı kiralık, Uğur Kaan'ı da bonservisiyle renklerine bağlayan Göz-Göz yönetimi, orta saha takviyesi için yine Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Sarı-kırmızılılar, bir süre önce nabız yokladığı Muhammed Gümüşkaya için yeniden devreye girerek kiralama teklifinde bulundu. F.Bahçe Teknik Direktörü Jesus'un Muhammed'in performansını yetersiz bulduğu ve kiralanması yönünde yönetime rapor verdiği öğrenildi.

GİRESUNSPOR DA İSTİYOR

BU gelişme üzerine yeniden harekete geçen Göz-Göz, İrfan Can'ın da F.Bahçe'ye kiralanması sonrasında iyice gelişen ikili ilişkilerini kullanarak transferde mutlu sona ulaşmak istiyor. 21 yaşındaki futbolcunun da Göztepe'ye transferine sıcak baktığı öğrenilirken Süper Lig temsilcisi Giresunspor da genç orta saha oyuncusu için devrede. Göztepe'nin transferde bir adım önde olduğu vurgulanırken, Muhammed'in yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği ise merak konusu oldu.

BOLU'DA KAMPA GİRDİLER

5 sezon süren Süper Lig macerasının ardından düştüğü 1. Lig'de sezona pazar günü Sakaryaspor maçıyla başlayacak olan Göztepe, Bolu'da dün kampa girdi. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynayacağı zorlu karşılaşma öncesinde dün Bolu'ya giderek hazırlıklarına burada devam etti. Göztepe'de sakatlığı süren Atınç Nukan'ın dışında eksik oyuncu bulunmazken, teknik direktör Turgay Altay ise ideal ilk on birini belirlemedi.

GENÇ EREN VEDA ETTİ

ALTYAPIDAN yetişen Eren Bilen, sarı-kırmızılı ekibe veda etti. 21 yaşındaki futbolcu ile sözleşme yenilenmedi. Bunun üzerine Eren, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarlar için bir veda mesajı yayımladı. Eren mesajında, "8 yaşında Gürsel Aksel'e adımımı ilk attığım günden beri armasını üstümde taşımaktan her zaman onur ve gurur duyduğum Göztepe'me veda ediyorum. Tüm hocalarıma, beraber aynı sahayı paylaştığım abilerime, kardeşlerime, tüm kulüp personelimize ve büyük Göztepe taraftarına teşekkür ederim. Göztepe'mizin her zaman hakettiği yerlerde olması dileği ile. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

BEYKAN YOLCU

SEZONA büyük umutlarla başlayan ve kalması gündeme gelen orta saha Beykan Şimşek'le sürpriz bir şekilde yollar ayrıldı. Göztepe'de bir türlü tutunamayan deneyimli futbolcunun 2. Lig ekibi Kocaelispor'a imza attığı vurgulandı. Göz-Göz'e Ankaraspor'dan transfer edilen 27 yaşındaki sol kanat, geçen sezon ikinci yarıda Bandırmaspor'a kiralanmış ve takımı ile 1. Lig Play-Off finaline kadar çıkarak, Süper Lig'in kapısından dönmüştü

■ BURAK HAKERLER