Göztepe’de işlem tamam

Transfer döneminin hızlı takımlarından Göztepe, takviye çalışmalarını tam gaz sürdürürken bir süredir gündeminde yer alan iki isimle de anlaşma sağladı ve gücüne güç kattı. Sarı-kırmızılılar Trabzonspor'da yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen İsmail Köybaşı ile ilgili pürüzleri giderirken Yasin Öztekin, Emre Çolak ve Ali Akman gibi flaş isimlerin ardından tecrübeli sol beki de renklerine bağladı.

İMZA İÇİN GELİYOR

İsmail'in Göztepe'nin teklifini kabul ettiği ve hafta sonuna kadar İzmir'e gelip resmen sarı-kırmızılı takıma dahil olacağı bildirildi. Son iki sezondur bordo-mavili ekibin formasını giyen 33 yaşındaki oyuncu daha önce 7 sene Beşiktaş, 3 sene de F.Bahçe'nin başarısı için ter dökmüş, toplam 22 kez de A Milli Takım'da görev yapmıştı.

GOTTWALT DA TAMAM

Göz-Göz'ün İsmail Köybaşı dışında geçtiğimiz günlerde İzmir'e getirdiği ve denemeye aldığı Almanya'nın FSV Frankfurt takımının stoperi Lukas Erhan Gottwalt'la resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi. Türk pasaportuna da sahip 24 yaşındaki 1.93 boyundaki oyuncu Altınordu ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında süre almıştı. Bu arada bir süredir denenen Erhan'ın da teknik direktör Turgay Altay tarafından beğenildiği açıklandı. Almanya'ya eşyalarını toplamak için giden 24 yaşındaki Erhan'ın gelir gelmez resmi mukaveleyi imzalayacağı açıklandı.

BEYKAN VE EREN GİTTİ

Göztepe, Beykan Şimşek ile yollarını ayırdı. 27 yaşındaki futbolcunun Kocaelispor ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu. Geçtiğimiz sezonun devre arasında da Kocaelispor'un gündemine gelen Beykan Şimşek, Bandırmaspor ile anlaşmıştı. 27 yaşındaki futbolcu, kiralık olarak giydiği Bandırmaspor formasını 14 karşılaşmada terletti. Sezon başı Göztepe'ye dönen Beykan Şimşek, Kocaelispor ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer, kulübün resmi sosyal medya hesabından da açıklandı.

Kocaeli, Göztepe alt yapısından yetişen Eren Bilen transferini de dün resmen duyurdu.