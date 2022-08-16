  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Göztepe Göztepe Lukas Gottwalt’ı kadrosuna kattı

Göztepe Lukas Gottwalt’ı kadrosuna kattı

Göztepe, 25 yaşındaki gurbetçi stoper Lukas Erhan Eberhard Gottwalt’ı kadrosuna katarak 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Gottwalt, daha önce Boluspor U21, SG Bruchköbel, K'lautern II, 1.FC K'lautern ve FSV Frankfurt takımlarında forma giydi.

İHA

16.08.2022, 16:33

Göztepe Lukas Gottwalt’ı kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Almanya 4. Lig ekiplerinden FSV Frankfurt forması giyen Lukas Erhan Eberhard Gottwalt'ı kadrosuna kattı. 25 yaşındaki oyuncuyu İzmir'e getiren Göztepe, 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-kırmızılılar, Lukas Erhan Eberhard Gottwalt'a "Hoş geldin" derken, Göztepe forması altında başarılar diledi.

Lukas Erhan Eberhard Gottwalt, kariyerinde daha önce Boluspor U21, SG Bruchköbel, K'lautern II, 1.FC K'lautern ve FSV Frankfurt takımlarında forma giydi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA