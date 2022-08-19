En değerlisi Göztepe

Spor Toto Birinci Lig'de yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle 14 takviye ile bambaşka bir kimliğe bürünen Göztepe, ligin en'leri arasına girdi. Sarı-kırmızılılar, özellikle kadrosuna gelecek vaat eden isimleri monte ederken, şu ana kadar yaptığı hamlelerle ligin en genç ve piyasa değeri en yüksek takımları arasında yer aldı. Alman internet sitesi transfermarkt verilerine göre, İzmir ekibi 11 milyon 630 bin Euro'luk toplam piyasa değeriyle Samsun (14 milyon 330 bin Euro) ve Eyüpspor'un (12 milyon 580 bin Euro) ardından üçüncü sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar, ayrıca gençleştirme operasyonu sonucunda 22.4 yaş ortalamasına sahip G.Birliği'nin ardından 23.2 ortalama ile ikinci sıraya yerleşti.

EN GENÇ İSİM ALİHAN

İzmir ekibi, geçen yılki kadrosundan Adis (35) Berkan (34) ve Di Santo (33) gibi tecrübeli oyuncularla yolları ayırırken, yaşanan değişim sonrası en yaşlı oyuncular Yasin (35) ve Emre Çolak (31) oldu. Altyapıdan alınan Alihan (17) kadrodaki en genç oyuncu olurken 18 yaşındaki Emir, Berkin ve Efe Can ile yaş ortalaması düştü. Sarı-kırmızılıların, en değerli oyuncusu ise 2 milyon 500 bin Euro piyasa değeriyle yeni transfer edilen oyuncu Isaac Atanga oldu.

EGE EKİPLERİ PİYASA DEGERİNDE SON SIRADA

GÖZTEPE, piyasa değeri bakımından zirveyi zorlarken, Ege ekipleri ise son sırada yer aldı. Geçen sezon Süper Lig'den düşen ve birçok yıldızı kaybettikten sonra kadrosunu gençlerle destekleyen Altay, 3 milyon 510 bin Euro ile en son basamakta kendine yer buldu. Yine transfer yasaklısı Denizli de 4 milyon 180 bin Euro ile Altay'ın üzerinde konumlandı. Manisa FK 8 milyon 130 bin Euro ile 6. sırada, Bodrumspor 4 milyon 820 bin Euro ile 12., Altınordu ise 4 milyon 730 bin Euro ile 13. sırada konumlandı.

GÖZ-GÖZ BUGÜN RESMEN DEVREDİLİYOR

Göztepe için büyük gün geldi çattı. Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen ve Göztepe'nin 8 yıldır başkanlığını yürüten Mehmet Sepil arasındaki ortaklık bugün resmiyete kavuşacak. Bir süre önce, İngiltere'de Southampton takımının da hisselerine sahip olan Sports Republic şirketinin ortağı Ankersen ve Sepil arasında, kulüp hisselerinin yüzde 70 devri için ön protokol imzalanmıştı. Bugün, Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da yapılacak olan törenle Rasmus Ankersen ve Mehmet Sepil arasında yabancı ortaklık için imzalar resmen atılacak.

■ BURAK HAKERLER