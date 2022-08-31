Göztepe’den çifte bomba

Spor Toto 1. Lig'de haftayı Bandırmaspor yenilgisiyle kapatan Göztepe, transferde düğmeye bastı. Taraftarın transfer çağrısına kulak veren sarı-kırmızılı yönetim iki oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerine başladı. Göz-Göz'ün son olarak Belçika'nın FC Seraing takımında forma giyen İbrahima Cisse ile el sıkıştığı iddia edilirken daha önce İngiltere'nin Fulham takımında da görev alan 28 yaşındaki defansif ön liberonun bonservis sorunu bulunmuyor. Göztepe'de kaleci Mateusz Lis yeniden gündeme geldi. Geçen sezon Altay forması giydikten sonra İngiltere Premier Lig'de Southampton'a giden Polonyalı eldiveni kiralamak için düğmeye basan yönetimin en kısa sürede işi resmiyete dökeceği ifade edildi. Göztepe'nin yüzde 70 hisselerini elinde bulunduran Sport Republic şirketi aynı zamanda Southampton'ı da yönetirken, Southampton'da şans bulamayan Lis'in tekrar Türkiye'ye dönmesi için ikna edilmeye çalışıldığı ifade edildi. Bu arada Batuhan Adıgüzel, sarı-kırmızılı formayı hiç giymeden kulüpten ayrıldı. Batuhan, bonservis bedeli karşılığında Bandırma'ya transfer oldu.

TİAGO ÇUKUR ELDEN KAÇTI

Bir süredir Göztepe'nin transfer listesinde yer alan F.Bahçe'nin genç yıldızı Tiago Çukur elden kaçtı. Sarı-lacivertliler sezon başında kadrosuna kattığı Tiago Çukur'u Belçika 2. Lig takımlarından FCV Dender'e bir yıllığına kiraladı. Kariyerinde bugüne kadar toplamda 55 maça çıkan Tiago Çukur, 15 gol atıp iki asist yaptı.