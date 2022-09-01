Göztepe’den neden ayrıldığını açıkladı

Sezon başında Göztepe'den Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olan Halil Akbunar, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılma nedenlerini açıkladı ve çarpıcı ifadeler kullandı. Tecrübeli oyuncu haksız eleştiriler nedeniyle yıprandığı için Göztepe'den ayrılmak zorunda kaldığını, Türkiye'de başka takım forması giymek istemediği için de Westerlo'ya gittiğini söyledi. Halil, "Haksız olan eleştiriler... İnsanları futboluyla eleştirebilirsin ama kızımıza kadar laf uzatamazsın. Bana iftira atamazsın. Eminim ki bunu gerçek Göztepeliler yapmadı. Kaos oluşturmak isteyenler yaptı. Artık çocuklarım bile etkilenmeye başlamıştı. Yoksa ben 2. Lig'de de takımımda kaldım. Benim için ligin önemi yoktu." ifadelerini kullandı. Halil, "Göztepe'ye vedam inanılmaz şekilde zor oldu. Göztepe'yle elbet bir gün inşallah tekrar kavuşacağız. Herkes teşekkür ederek yolladı, ben de buradan hepsine teşekkür ediyorum. Aslında en büyük pişmanlığım, profesyonellikten çok duygusallığıma yenik düştüm. Duygusal olmasaydım bazı maçlara daha iyi hazırlanırdım" şeklinde konuştu.

İŞLEM TAMAM

GÖZTEPE transfere görüşmelerinin karşılığını almaya başladı. Sarı-kırmızılılar, gündemindeki İbrahima Cisse'nin transferini bitirirken yıldız oyuncunun birkaç gün içerisinde duyurulması bekleniyor. Son olarak Belçika'nın FC Seraing takımında görev yapan Gineli futbolcunun ön libero haricinde stoper ve sağ bekte de görev yapabiliyor olması transferin bitmesinde önemli detay olarak gösteriliyor. Sosyal medya hesabından havaalanından fotoğraf paylaşan 28 yaşındaki futbolcuyla bir aksilik yaşanmazsa sözleşme de imzalanacak.