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Göztepe'nin galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Spor Toto 1. Lig'de 4. haftanın açılış maçında Göztepe ile Gençlerbirliği 0-0 berabere kaldı.

DHA

02.09.2022, 22:37

Göztepe’nin galibiyet hasreti 3 maça çıktı

STAT: Gürsel Aksel
HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Ali Akkor
GÖZTEPE: Ekrem– Uğur Kaan (Dk. 46 Tijanic), Arslanagic, Emir, İsmail, Mesut (Dk. 90 Ege), Yalçın (Dk. 77 Yunus Emre), Palmer (Dk.64 Emre), Yasin, Atanga (Dk. 46 Hüsamettin), Obinna
GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd – Metehan, Gökhan, Mert, Musa, Grechyshkin, Serdarcan (Dk.84 Mert Kabasakal), Aksel (Dk.90+3 Bieliaiev) , Barış, Ahmet (Dk. 86 Gökhan), İlker
SARI KARTLAR: Emir, Palmer, Arslanagic (Göztepe), Bieliaiev, Metehan (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1'nci Ligi'nde Göztepe, sahasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı. Bu skorla sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
11'inci dakikada konuk ekip etkili geldi. İlker'in sağdan ortasında Ahmet ön direkte dokundu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

19'uncu dakikada ev sahibi gole yaklaştı. Çalımlarla ceza sahasına giren Yalçın'ın şutunda top yandan auta çıktı.
53'üncü dakikada Mesut ceza sahası dışından kaleyi yokladı, Übeyd parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
65'inci dakikada Gençlerbirliği tehlikeli geldi. İsmail'den sıyrılan Barış'ın ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
Mücadele 0-0 eşiklikle sona erdi.

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