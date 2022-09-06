Göz-Göz Tuğbey’i bitirdi

SPOR Toto Toto 1. Lig'de ilk 4 haftada hanesine 5 puan yazdıran Göztepe, transfer döneminin son günlerine girilirken yeniden harekete geçti. Gineli orta saha İbrahima Cisse ile sözleşme imzalamaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Bursaspor'un genç futbolcusu Tuğbey Akgün'ü de kadrosuna kattı. Bursaspor'la sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden 19 yaşındaki futbolcu Göztepe'nin teklifini kabul ederken dün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı attı. Genç orta saha oyuncusu Tuğbey Akgün sarı-kırmızılı kulüple 4 yıllık sözleşme imzaladı.

KONYASPOR DA İSTİYORDU

Süper Lig ekibi Arabam.Com Konyaspor'un da ilgilendiği Tuğbey'in Göz-Göz'ü tercih ettiği öğrenildi. Bursaspor altyapısından yetişen Tuğbey, Türkiye U17 ve U19 milli takımlarının da formasını terletti. Göztepe Alhassan Wakaso için de ısrarlı girişimlerini sürdürüyor. Son olarak forma giydiği Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Olmypiakos Nicosia'dan ayrılan Ganalı ön libero ile pazarlık aşaması tam gaz devam ediyor.

BURAK'I KAPACAK

GÖZTEPE yönetimi, Burak Kapacak'tan bir türlü vazgeçmiyor. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin ilk haftalarında talip olduğu Fenerbahçe'li Burak Kapacak için yeni bir girişimde daha bulundu. F.Bahçe Teknik Direkütörü Jorge Jesus'un yeni sezon kadrosunda düşünmediği 22 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralık olarak transferi düşünülüyor. Burak Kapacak'a Spor Toto Süper Lig temsilcisi Fatih Karagümrük de talip oldu.