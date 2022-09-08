Göztepe Kartal hattı

SPOR Toto 1. Lig'de Göztepe, transfer döneminin sona ermesine saatler kala dış transferde iki ismi daha bünyesine kattı. Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton forması giyen Nathan Redmond'u kadrosuna katmasının ardından, siyah-beyazlıların kadroda düşünmediği Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş Göz-Göz'ün yolunu tuttu. Southampton'ın hisselerini de elinde bulunduran Sport Republic şirketinin Beşiktaş'tan iki oyuncuyu futbol şubesini devraldığı Göztepe'ye istediği ve anlaşmanın gerçekleştiği ifade edildi.

TAKIMA GÜÇ KATACAK

GÖZTEPE hisselerinin de yüzde 70'ini alan Sport Republic, diğer kulübü Southampton aracılığıyla Göztepe'ye de iki oyuncu kazandırmış oldu. Boşnak sağ kanat oyuncusu Hasic, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'a geldi. Geçen sezon Ümraniyespor'a kiralanan 20 yaşındaki oyuncu İstanbul ekibinde 8 maça çıkıp 1 gol attı ve Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Beşiktaş altyapısından yetişen 19 yaşındaki golcü Emirhan ise 2020-2021 futbol sezonunda profesyonel olmuştu.

CİSSE TRANSERİ OLMADI

GÖZTEPE'NİN uzun süredir kadrosuna kazandırmak için çaba sarf ettiği Ibrahima Cisse transferi gerçekleşmedi. İzmir'e gelen ve tam üç kez sağlık taramasına giren Gineli futbolcunun testleri geçemediği ifade edildi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu son olarak Belçika'nın FC Seraing takımında forma giymişti. Standard Liege altyapısında yetişen futbolcu kariyerinde Seraing'den önce Belçika'da Mechelen ve İngiltere'de de Fulham formalarını da terletmişti. 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle boşa çıkan başarılı futbolcunun transferi ile ilgili çalışmalar tamamen sona erdi. Orta alana bir takviye daha planlayan Göztepe'nin Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen ve ekibi, yaz transfer döneminin sona ereceği bugün gece yarısına kadar alternatif oyunculardan birine imza attırmaya çalışacak.