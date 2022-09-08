  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Göztepe Göztepe'den 3 transfer

Göztepe'den 3 transfer

SPOR Toto 1'inci Lig'de Göztepe, transfer döneminin son gününde üç futbolcu ile sözleşme imzaladı.

DHA

08.09.2022, 17:49

Göztepe’den 3 transfer

Göztepe, transfer döneminin son gününde daha önce Altınordu ve Galatasaray altyapısında forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Atay'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı ekip, futbol yönetimini devralan Sport Republic'in diğer kulübü Southampton'dan Nathan Redmond'un Beşiktaş'a transferine karşılık siyah-beyazlılardan kiralanan 20 yaşındaki Boşnak forvet Ajdin Hasic ve 19 yaşındaki golcü Emirhan Delibaş'ın transferlerini de resmen duyurdu.

Hasic'in satın alma opsiyonuyla alındığı açıklandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA