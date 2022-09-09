Göztepe’den son gün atağı

Göztepe transferin son gününde boş durmadı. Önceki gün el sıkıştığı Beşiktaş'tan Ajdin Hasic ile Emirhan Delibaş'ı 1 yıllığına kiralayan Göz-Göz hücuma takviye çalışmalarında da gaza bastı ve Belçika'nın KV Oostende takımından 24 yaşındaki Avusturyalı golcü Marko Kvasina'yı kadrosuna kattı.

İzmir ekibinin bonservis bedeli olarak 300 bin Euro ödemesi beklenirken Kvasina kariyerinde Austuria Wien, Twente, SV Mattersburg, FC Luzern ve KV Oostende takımlarında forma giydi. Göztepe'de Kvasina transferiyle birlikte hücum hattında bir ayrılık yaşandı.

SON DAKİKA BOMBASI TARIK

Göz-Göz, 21 yaşındaki forveti Ege Özkayımoğlu'nu TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi HES İlaç Afyonspor'a kiralık olarak verdi. Ege daha önce de 1922 Konyaspor'da kiralık olarak mücadele etmişti. Kariyerinde 67 resmi maça çıkan Ege Özkayımoğlu, bu maçlarda 21 kez gol sevinci yaşadı.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, tranfserin son saatlerinde Tarık Çamdal'ı kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 31 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar kadrosuna dahil etti. Başarılı oyuncu son olarak Tuzla'da oynamıştı.

BERKAY İLE ÜÇ YILLIK SÖZLEŞME

Göztepe, 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Berkay Atay ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 19 Ocak 2005 İzmir doğumlu oyuncu Altınordu ve G.Saray altyapısında forma giymişti. Kulüp dün sosyal medyadan açıklamasında "Berkay Atay'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

RAKİP BOLU

GEÇEN hafta evinde Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalıp 4 haftada 5 puan toplayan Göztepe, haftanın açılış maçında bugün Boluspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bolu Atatürk Stadı'nda Oğuzhan Aksu'nun yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Sarı-kırmızılılarda tedavisi süren stoper Atınç Nukan ve henüz tam hazır olmayan sağ bek Kerim Alıcı mücadelede forma giyemeyecek.