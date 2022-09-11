GÖZ-GÖZ’de deprem

Spor Toto Birinci Lig'de sezona Sakaryaspor galibiyeti ile başladıktan sonra 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile hayal kırıklığı yaratan Göztepe'de fatura teknik direktör Turgay Altay'a kesildi. Sarı-kırmızılılar, Bolu deplasmanından da önceki gün 1-0 yenilgiyle dönerken, iki haftadır taraftarların ağır eleştirelerine hedef olan genç teknik adamla yönetim dün bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

42 yaşındaki teknik adamla yapılan görüşmeler sonrası sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Göztepe'nin başında sadece 5 maça çıkan Altay'ın kulüpteki kariyeri de oldukça kısa sürdü. Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, teknik direktör boşluğunu doldurmak için hemen çalışmalara başladı. Mance'ın Bolu yenilgisi sonrası Galatasaray ve Göztepe'de forma giyen eski milli yıldız futbolcu Sabri Sarıoğlu ile iletişime geçtiği iddia edildi.

İKİ ADAY ÖNE ÇIKIYOR

2018'de İzmir ekibinde futbolu bırakan ve federasyondan antrenörlük için A lisansını alan 38 yaşındaki Sarıoğlu'nun ekibind e Galatasaray'da uzun süre görev yapan Cevat Güler'in olduğu öğrenildi. Yönetimin ikinci adayı ise Hüseyin Eroğlu oldu. Turgay Altay ile anlaşma sağlanmadan önce de gündeme gelen 49 yaşındaki teknik adamla da hafta başında bir görüşme yapılması bekleniyor. Yönetimin yabancı bir teknik direktörle anlaşıp, Türk bir teknik adamın lisansını kullanma projesi de gündemde.

Sabri Sarıoğlu, Galatasaray altyapısında yetişip, önce A Takım ardından da A Milli Takım'a kadar yükselirken kariyerinde ikinci takımı ise Göztepe olmuştu. Sabri, 2017-18 sezonunda Süper Lig'de Göz- Göz formasını bir sezon terlettikten sonra futbol yaşantısına veda etmişti.

GOLCÜLER SUSKUN KALDI

GÖZTEPE 5 maç sonunda 5 puanda kalırken, hücumda yaşanan sıkıntılar skora ve puan tablosuna yansıdı. Göz-Göz, Obinna, Atanga, Hüsamettin Yener ve son olarak Ali Akman'ı kadrosuna katarak tamamen yenilerken bu yıldızlardan istediği verimi alamadı. Mamah ve Hüsamettin, 5 maçta 1'er kez fileleri sarsarken, Atanga ve sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ali Akman henüz golle buluşamadı. Sarı-kırmızılılar, 5 maçta sadece 3 kez ağları havalandırarak, maç fazlasına rağmen ligin en az gol atan ekiplerinden biri oldu. Kanatlardan ve orta alandan da henüz skora önemli bir katkı gelmedi. Göztepe, kanat oyuncusu Hasic, Yasin Öztekin ve orta saha Emre Çolak'tan da hücuma biraz daha çok katkı bekliyor.

■ BURAK HAKERLER