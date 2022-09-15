Göztepe’de aday çok imza yok

Spor Toto 1. Lig'de ilk 5 hafta sonunda Turgay Altay ile yolları ayırmak zorunda kalan Göztepe'de yönetim henüz teknik direktör belirsizliğine son veremedi. Sarı-kırmızılılar, 4 günlük süreçte birçok teknik adamı gündemine alırken henüz net bir adım atamadı. Sportif direktör Ivan Mance sadece ciddi olarak olumsuz yanıt aldığı Volkan Demirel ile görüşürken teknik adam listesine her geçen gün biri ekleniyor. Sarı-kırmızılıların, son olarak tecrübeli teknik adam Samet Aybaba'yı da gündemine aldığı öğrenildi.

KURMAYLAR ACELE ETMİYOR

En son Adana Demirspor'u çalıştıran ve uzun süredir boşta olan 67 yaşındaki deneyimli teknik adamla en kısa zamanda görüşme yapılması bekleniyor. Aybaba'nın şartların oluşması halinde Göztepe'nin teklifine sıcak bakabileceği belirtildi. Teknik direktör konusunda hata yapmak istemeyen yönetim, ince eleyip sık dokuyor. Yönetimin listesinde Tamer Tuna, Fuat Çapa, Hüseyin Eroğlu, Bayram Bektaş isimleri de yer alıyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar da teknik direktör seçiminde geç kalındığı yönünde yönetime yönelik eleştirilere başladı.

■ BURAK HAKERLER