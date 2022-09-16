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Haberler Göztepe Önce derbi sonra hoca

Önce derbi sonra hoca

Göztepe, teknik patron belirsizliğini Altınordu maçından sonra çözecek. İzmir derbisi için 3 puana kenetlenen sarı-kırmızılı takım, Turgay Altay'dan boşalan koltuk için Süper Lig ekibi Ankaragücü'nden ayrılan Mustafa Dalcı'yı listesine ekledi

16.9.2022

Önce derbi sonra hoca

Spor Toto 1. Lig'de Pazar günü Altınordu'yu konuk edecek Göztepe, teknik direktör belirsizliğini İzmir derbisinden sonra girilecek milli arada çözecek. Gürsel Aksel Stadı'nda galibiyete hasret kalan ve geçen sezon Süper Lig'de son olarak 19 Ocak 2022 tarihinde Sivasspor'u sahasında 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, ardından oynadığı 9 müsabakayı da kazanamadı, 7 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Müthiş desteğe rağmen taraftarına aylardır galibiyet armağan edemeyen Göz-Göz 3 puana kenetlenirken, henüz teknik direktör konusunu da çözemedi.

YENİ ADAY DALCI
Turgay Altay'ın ayrılışının ardından arayışlarına başlayan Göztepe, Ankaragücü'nden ayrılan Mustafa Dalcı'yı teknik direktörlük görevine getirmek için görüşmelere başladı. Fuat Çapa, Hüseyin Eroğlu, Tamer Tuna, Bayram Bektaş ve Metin Diyadin gibi isimlerle de temasını sürdüren yönetim, Volkan Demirel'den ise olumsuz yanıt almıştı. Göz-Göz'ün İzmir derbisine teknik direktörsüz çıkacağı ve hoca kararını milli arada vereceği belirtildi.

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