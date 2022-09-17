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Göztepe'de son aday Kaplan

Teknik direktör çözümünü Altınordu derbisi sonrasına bırakan Göztepe’de listeye Adana’dan ayrılan tecrübeli isim de eklendi

17.9.2022

Göztepe’de son aday Kaplan

Spor Toto Birinci Lig'de teknik direktör sorununu henüz çözüme kavuşturamayan Göztepe'de listeye yeni bir isim daha girdi. Sarı-kırmızılı yöneticiler, geçtiğimiz pazar günü Turgay Altay ile yollarını ayırdıktan sonra birçok teknik direktörle ilgilenirken, son olarak Mustafa Kaplan da adaylar arasına girdi. İlk teknik direktörlük deneyimini Fatih Karagümrük'te yaşayan Volkan Demirel ile anlaşamayan Göz-Göz, teknik adam tercihini Altınordu ile yarın oynanacak olan derbi sonrasına bırakmıştı. Sportif direktör Ivan Mance ve ekibi, önümüzdeki hafta lige verilecek milli arayı da fırsat bilerek Gürsel Aksel'de oynanacak olan maçın ardından artık hoca seçimine yoğunlaşacak.

GÖRÜŞME YAPILACAK
Sarı-kırmızılı yönetimin, son olarak Adanaspor'da görev yapan ve geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Mustafa Kaplan'la da görüşme yapması bekleniyor. 55 yaşındaki hoca şimdiye kadar A.Gücü, Hacettepe, G.Birliği, Giresun ekiplerinde farklı dönemde teknik direktörlük yapmıştı.

■ BURAK HAKERLER

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