Karabağlar’da sarı-kırmızı gece

GAZETECİ Sinan Genç tarafından hazırlanan "İsyanla Başlayan Efsane Göztepe" adlı kitabın tanıtımı ve "Efsaneler Buluşması", Karabağlar Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde önceki akşam gerçekleşti. Törene kulüp tarihine tanıklık etmiş yönetici ve sporcular ile yakınları ve çok sayıda Göztepe sevdalısı katıldı. Gecede, Göztepe Spor Kulübü'nü anlatan "97 Yıllık Çınar Göztepe" adlı bir görsel sunum yapıldı.

EKİP ÇALIŞMASININ ÜRÜNÜ

"İSYANLA Başlayan Efsane Göztepe" kitabını kaleme alan Sinan Genç, ekip çalışmasıyla bu esere imza attıklarını belirterek, "1925'ten beri tarihe altın harflerle adını yazdıranları araştırdık. Efsane takımımız tarihi başarılara imza attı ama bundan çok daha fazlası var. Bu değerleri es geçmememiz, adlarını bilmediğimiz efsaneleri ortaya çıkarmamız gerekiyordu. Bu kitap ortak çalışmayla ve emekle hazırlandı" dedi.

Göztepe Kulübü ve Karabağlar Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen geceye, eski Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de katıldı. Sepil'in yanı sıra Göztepe Spor Kulübü kurucusu ve İlk Fahri Başkanı Rahmi Filibeli'nin torunu Esra Çınar Aslan, kulübün ilk başkanı Fehmi Simsaroğlu'nu temsilen Ferit Simsaroğlu, Muammer Akar adına Kaya Kayran, efsane kadroda yer alan futbolcu Ceyhan Yazar, efsane teknik direktör Adnan Süvari'nin kızı Çiğdem Süvari de katıldı.

■ BERKE ÖZBAY