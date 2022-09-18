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Haberler Göztepe Göztepe’de Cinel iddiası

Göztepe’de Cinel iddiası

18.9.2022

Göztepe’de Cinel iddiası

T eknik direktör arayışlarını sürdüren Göztepe'de yeni bir iddia ortaya atıldı. Bir haftadır birçok teknik adamı gündemine alan Göz-Göz için dün de Onur Cinel ismi ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Sports Republic şirketinin Göztepe için Schalke altyapısında görev yapan Onur Cinel ile görüşme yaptığını iddia etti.

Geçen sezon Schalke U-17 takımını şampiyonluğa taşıyan 37 yaşındaki genç teknik adam, Avusturya Milli Takımı'nda da teknik direktör Ralf Rangnick'in yardımcılığını yaptı. Tus Heven ve Essen ekiplerinde de teknik direktörlük yapan Cinel'e, Başkan Rasmus Ankersen'in Göztepe'nin başına geçmesi için teklif yaptığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin Cinel ile bugünkü Altınordu sınavının ardından da son bir görüşme daha yapması bekleniyor

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