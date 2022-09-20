Göztepe bayramı

SPOR Toto 1. Lig'de İzmir derbisinde evinde Altınordu'yu tek golle geçen Göztepe'ye bahar geldi. Sezona Sakaryaspor galibiyeti ile başlayan Göz-Göz, ardından yaşadığı düşüşle 4 maç üst üste kazanamadı. Bolu maçı sonrası Turgay Altay'ın ayrılışının ardından derbiye teknik direktörsüz çıkan sarı-kırmızılılar, aldığı 3 puanla kara bulutları dağıtırken, evindeki 9 maçlık 3 puan hasretine son verdi.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki son galibiyetini geçen sezon Süper Lig'de 19 Ocak 2022'de Sivas'a karşı elde eden Göz-Göz, ardından oynadığı 7 maçı da kaybetmişti. Bir alt lige düşen İzmir ekibi bu sezonda sahasında Erzurum ve G.Birliği ile berabere kalarak 4 puan kaybetti. 90 dakika sonunda derbi maçta gelen galibiyet stadı dolduran taraftarlara bayram yaşattı. Futbolcularla zafer şarkıları söyleyen taraftarlar yeni haftaya mutlu, Göztepe'de araya moralli girdi.

ONUR CİNEL İMZAYA YAKIN

GÖZTEPE milli araya üç puanla mutlu girerken, yönetim bu boşluğu teknik direktör seçimiyle dolduracak. Bolu yenilgisi sonrası Turgay Altay'ın gidişi ile birlikte aranan kan dokuz günlük sürede bulunamadı. Birçok adayı gündemine alan yönetimin, listesinin ilk sırasında Onur Cinel bulunuyor. Schalke 04 takımının U17 ekibini çalıştıran ve geçen sezon ekibini şampiyonluğa taşıyan Onur Cinel'le yönetim hafta içinde bir görüşme daha yaparak tüm detayları masaya yatıracak. Avusturya Milli Takımı'nda teknik direktör Ralf Rangnick'in yardımcılığını yapan 37 yaşındaki teknik adamın, Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen'in teklifine oldukça sıcak baktığı öğrenildi. Temasların 1-2 güne kadar olumlu sonuçlanması bekleniyor.

■ BURAK HAKERLER