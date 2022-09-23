Cinel’e izin yok

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktör sorunsalı devam ediyor. Ligin 5'inci haftasında oynanan Boluspor karşılaşmasının hemen ardından Turgay Altay ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, milli araya girilen haftada henüz yeni çalıştırıcısını belirleyemedi. Gürsel Aksel Stadı'nda 1-0 kazanılan Altınordu maçında takımı sahaya altyapı antrenörleri çıkarırken, İzmir ekibi görüşme halinde olduğu 37 yaşındaki Onur Cinel'den de şu an için sonuç alamadı. Almanya'da Schalke 04 U17 Takımı'nı çalıştıran Onur Cinel'le görüşme halinde olan sarıkırmızılı yöneticilere olumsuz dönüş yapıldığı iddia edildi. Alman kulübünün kurmaylarının teknik adam ile uzun vadeli çalışmayı planladığı ve gelecek sezon genç teknik adama A takımı emanet edeceği vurgulandı.

TARAFTARDAN ÇAĞRI

Alman basını da Cinel'in Türkiye'ye gelmeyeceğini ifade eden haberler yayınladı. Göztepeli futbolseverler ise bir an önce yeni teknik direktörün belirlenmesi yönünde yönetime çağrıda bulundu.

YILDIZLARA YAKIN MARKAJ

Teknik direktör boşluğunda altyapı antrenörleri takımı idmanlara çıkarırken, sarıkırmızılılar milli arayı verimli şekilde değerlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılıların tam kapasite ile faydalanamadığı oyuncular ile verim alınamayan oyuncuların performanslarının artırılması planlanıyor. Emre Çolak, Tarık Çamdal, Ajdin Hasic, forvet oyuncuları Hüsamettin ve son transfer Marko Kvasina'nın üzerinde sıkça durulurken bu oyuncular antrenörlerin hazırladığı özel programlarla lige hazırlanıyorlar.