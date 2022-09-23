Göztepe’de ibre Çapa’da

Spor Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktör sorunu devam ediyor. Ligin 5. haftasında oynanan Boluspor karşılaşmasının hemen ardından Turgay Altay ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, henüz yeni çalıştırıcısını belirleyemedi. İzmir ekibi görüşme halinde olduğu 37 yaşındaki Onur Cinel'den de sonuç alamadı. Almanya'da Schalke 04 U-17 Takımı'nı çalıştıran Onur Cinel'e Alman ekibinden izin çıkmadı. Göztepe yönetimi, yeniden Fuat Çapa'yı listesinin ilk sırasına yerleştirdi. Son olarak geçen sezon Samsunspor'u çalıştıran ve şu anda Belçika'da yaşayan 54 yaşındaki teknik adam ile en kısa sürede bağlantıya geçilecek. Listede Hüseyin Eroğlu, Tamer Tuna, Mustafa Kaplan ve Bayram Bektaş da yer alıyor.

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