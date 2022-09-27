Göz-Göz’e Atınç müjdesi

SPOR Toto 1. Lig'de cumartesi günü Pendikspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Göztepe'de tecrübeli stoper Atınç Nukan sevinci yaşanıyor. Lige verilen arada Bodrumspor'la oynanan özel karşılaşmada sahaya on birde çıkan Atınç, tamamen hazır görüntüsüyle dikkat çekti. Yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle aylardır futboldan uzak kalan 29 yaşındaki oyuncunun Pendikspor deplasmanında görev alacağı kaydedildi.

Atınç Nukan son olarak geçen sezon Süper Lig'de Kasımpaşa karşılaşmasında forma giymişti. Süper Lig'in 28'inci haftasında oynayan Atınç, yaklaşık 7 aylık uzun bir süreçten sonra formasına kavuşmuş olacak. Göztepe teknik heyetinin savunmanın ortasında Atınç-Emir Ortakaya ikilisini oynatması ve Dino Arslanagic'i kulübeye çekmesi bekleniyor.

Türkiye'de 2. Lig ve Süper Lig deneyimi olan, Bundesliga, Bundesliga 2, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi deneyimi de bulunan Atınç, forma giymesi halinde ilk kez 1. Lig'de sahne alacak.