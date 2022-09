Spor Toto 1. Lig'de milli ara dönüşü cumartesi günü deplasmanda ligin iddialı ekiplerinden biri olan Pendikspor ile karşılaşacak olan Göztepe'nin başkanı Rasmus Ankersen sahaya indi. İngiltere'de yaşayan Danimarkalı genç başkan Ankersen, İzmir'e gelerek önceki gün akşam gerçekleşen idmanı Sportif Direktör Ivan Mance ile birlikte izledi.

Sezon başında kurucu ortağı olduğu Sport Republic şirketinin kulüp hisselerinin yüzde 70'ini almasının ardından Türk futbol tarihinin ilk yabancı başkanı olan Rasmus Ankersen, takımla yakından ilgilendi. Ankersen, teknik ekip ve futbolculara moral verip başarı dilerken teknik direktör sorununa da el atacak. Danimarkalı başkan, Sportif Direktör Ivan Mance ve ekibinin teknik direktörlük için prensip anlaşmasına vardığı Ekrem Dağ ile de masaya oturacak.

EKREM DAĞ PENDİK'TE SAHADA

Ankersen'in genç teknik adam ile yapacağı görüşme sonrası sözleşme imzalanması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların, Pendikspor deplasmanına genç çalıştırıcı ile çıkacağı kaydedildi. Göztepe, milli araya Altınordu galibiyeti ile çok moralli bir giriş yapmıştı.

ALİ AKMAN 11'E DOĞRU

GÖZTEPE'DE Pendikspor ile deplasmanda oynanacak olan kritik maçta ileri uçta değişiklik gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekibin milli arada Bodrumspor ile oynadığı hazırlık maçında on birde forma giyen ve güzel futbolunu golle süsleyen Ali Akman'a on bir yolu gözüktü. Son Altınordu maçında on biri oluşturan Sportif Direktör Ivan Mance'ın Ali Akman üzerinde durduğu ve genç golcüye 'Hazır ol' mesajı verdiği öğrenildi.