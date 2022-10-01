Göztepe’de yine hüsran

STAT: Pendik
HAKEMLER: Burak Pakkan, Cem Özbay, Mehmet Şengül
PENDİKSPOR: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Hasan Hatipoğlu (Dk.69 Thiam), Ferhat Öztorun (Dk.73 Erhan Kara), Hasan Kılıç, Mesut Özdemir, Ahmet Yazar (Dk.69 Gökcan Kaya), Regattin, Ali Han Tunçer (Dk.79 Muhammed Akarslan), Görkem Bitin (Dk.69 Oltan Karakullukçu)
GÖZTEPE: Ekrem Kılıçarslan, Emre Gedik (Dk.46 Tarık Çamdal), Dino Arslanagic, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Tuğbey Akgün, Mesut Kesik (Dk.46 Mamah), Yalçın Kayan (Dk.69 Hüsamettin Yener), David Tijanic, Yasin Öztekin (Dk.61 Atanga), Marko Kvasina (Dk.76 Uğur Yıldız)
GOLLER: Dk.9 Regattin, Dk.31-66 Erdem Özgenç (Pendikspor)
SARI KARTLAR: Yasin Öztekin, Dino Arslanagic, Hüsamettin Yener (Göztepe)
KIRMIZI KART: Dk.45+3 Tuğbey Akgün (Göztepe)
9'uncu dakikada sağ taraftan Ali Han'ın içeriye cevirdiği topa Ahmet Yazar'dan önce Göztepe savunması müdahale etti. Önünde kalan topa vuruş yapan Regattin'in şutu üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
31'inci dakikada Pendikspor savunması ceza sahası sol ön tarafından kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Regattin'in dokunduğu topla buluşan Erdem Özgenç'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
66'ncı dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erdem Özgenç'in sol köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.
Mücadele Pendikspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.