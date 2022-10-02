Göz-Göz bu ne hal!

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Göztepe, yenilenen teknik heyetiyle çıktığı ilk sınavda Pendikspor'a 3-0 mağlup oldu. 9. dakikada sağ taraftan Ali Han'ın içeriye çıkarttığı topa Ahmet Yazar'dan önce Göztepe savunması müdahalede bulundu. Önünde kalan topa sol ayağıyla vuruş yapan Regattin'in şutu üst direğe çarparak ağlara gitti: 1-0. 14'te ceza yayının önünde topla buluşan Yasin Öztekin'in vuruşunda kaleci Burak'tan dönen topu savunma kornere gönderdi.

ERDEM'DEN HARİKA GOL

31'de ceza sahasının sol ön tarafından kazanılan serbest vuruşu Pendikspor takımı paslaşarak kullandı. Regattin'in dokunduğu topa düzgün ve aşırtma bir vuruş yapan Erdem Özgenç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. 66'da ceza sahasının sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erdem Özgenç, sol köşeye düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0. 90'da rakibinden sıyrılarak kaleci Ekrem ile karşı karşıya kalan Regattin'in vuruşunda meşin yuvarlak Ekrem'de kaldı. Göztepe mücadeleyi 3-0 kaybetti.