Göz-Göz primi kesti

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Göztepe'nin yüzde 70 hisselerini alan Sports Republic şirketi takım içindeki köklü değişikliklere bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz haziran ayında eski başkan Mehmet Sepil ile yapılan anlaşma sonrası Türkiye'ye gelen ilk yabancı yatırımcı olan Sports Republic, başkan olarak da Rasmus Ankersen'i kulübün başına atamıştı. Türkiye'de bir futbol kulübünün başına geçen ilk yabancı olan Ankersen, göreve gelince de prim sistemine son verdi.

FUTBOLCULARA DA TEBLİĞ EDİLDİ

Sepil döneminde performans odaklı prim sistemi uygulanırken Ankersen'in futbolculara galibiyet halinde dağıtılan primleri tamamen kaldırdığı öğrenildi. Yeni sisteme göre bazı futbolcularla maaş, bazılarıyla ise maç başı üzerinden anlaşma sağlanırken, içerde ve dışarda alınan galibiyetlerde ise herhangi bir ödeme yapılmayacak. Yeni sistem sözleşme imzalanmadan önce futbolculara da tebliğ edildi. Göztepe, yenilenen kadrosu ile şimdiye kadar Birinci Lig'de oynadığı 7 maçta iki galibiyet alırken, iki beraberlik ve üç yenilgi elde etti.

DİNO ARSLANAGİC YERİNE İKİ ADAY VAR

GÖZTEPE'NİN Belçikalı stoperi Dino Arslanagic, son oynanan Pendikspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Sarıkırmızılı ekibin geçen sezon Süper Lig kadrosunda da yer alan ancak özellikle Pendik maçında yaptığı hatalarla tepki çeken savunma oyuncusu Tuzla karşısında cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Dino'nun yokluğunda teknik heyetin 16 Ekim'de İstanbul ekibine karşı İzmir'de oynanacak olan kritik karşılaşmada Emir'in yanında Marko- Atınç ikilisinden birine şans vermesi bekleniyor.

BURAK HAKERLER

