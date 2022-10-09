Yalçın’a yakın takip

SPOR Toto 1. Lig'de Göztepe, sezona kötü bir başlangıç yapıp şampiyonluk hedefinden uzak kalırken, genç yıldızı Yalçın Kayan Süper Lig ekiplerinin takibine takıldı. Sarı-kırmızılı ekibin alt yapısından yetişen ve bu sezon banko forma giyen orta saha oyuncusu Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, Konyaspor ve Kasımpaşa'nın yakın takibine takıldı. Özellikle Göztepe'nin eski teknik direktörü İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor'un 23 yaşındaki yıldız ile ciddi olarak ilgilendiği öğrenildi. Antalyaspor ve Kasımpaşa kulüpleri de Yalçın'ın bu sezonki maçlarını takibe alırken, iki ekibin de scoutlarının orta saha oyuncusu ile ilgili olumlu raporlar hazırladığı öğrenildi.

TEKLİF YAPACAKLAR

KONYA başta olmak üzere, Kasımpaşa ve Antalya yönetimlerinin devre arasında İzmir ekibinin kapısını çalması bekleniyor. Geçen sezon taraftarın yoğun tepkisi nedeniyle sezon başında ayrılması gündemde olan Yalçın, yeni yöneticiler tarafından ikna edilerek takımda tutulmuştu.

YASİN İSTİKRAR YAKALADI

GÖZTEPE'NİN sezon başında Samsunspor'dan kadrosuna kattığı kaptan Yasin Öztekin, takımın tığı en istikrarlı oyuncularından biri oldu. Sarı-kırmızılılara 2018-2019 sezonunda Galatasaray'dan gelip 1.5 sezon top koşturan Yasin, bu sene geri döndüğü İzmir ekibinsene döndüde geride kalan 7 maçın tamamında forma giydi. Her maçta sahaya on birde çıkan 35 yaşındaki futbolcu 4 golün 2'sine de imzasını koydu.

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