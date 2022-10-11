Spor Toto Birinci Lig'de sezona yönetimi, kadrosu ve teknik heyeti ile yeni bir yapılanmayla giren Göztepe'de hücum hattında gelenler gidenleri arattı. Sarı-kırmızılı ekibin yüzde 70 hisselerini alan Sports Republic şirketinin başkanlığa getirdiği Rasmus Ankersen ve ekibi şu ana kadar yaptıkları transferlerden verim alamadı. Ligde ilk 7 maçta 8 puan alan Göz-Göz, toplamda 4 gol atmayı başarırken en çok eleştiriyi de golcüler aldı.

Göztepe'nin yollarını ayırdığı Cherif Ndiaye, Adis Jahovic, Franco Di Santo ve Lourency Rodrigues ise gittikleri takımlarda attıkları gollerle dikkat çekti.

TOPLAM 12 GOL

Göz-Göz'ün sezon bitmeden Çin ekibi Shanghai Port'a sattığı Cheriff Ndiaye 17 maçta 6 gol; yaz döneminde yollarını ayırdığı Franco Di Santo, Meksika Ligi'nde Club Tijuana formasıyla 15 maçta 2 gol; Adis Jahovic, Bodrumspor'da 8 maçta 2 gol; Lourency ise Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Bataeh'te 4 maçta 2 gol attı. Göztepe'de ise Mamah ve Hüsamettin 1'er gol atarken Atanga, Ali Akman, Kvasina ve Ajdin Hasic henüz siftah yapamadı.

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