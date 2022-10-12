GÖZ-GÖZ irtifa kaybetti

Spor Toto 1. Lig'de 8. hafta geride kalırken Göztepe, bay takım olarak maç yapmadan geçtiği hafta sonu irtifa kaybını sürdürdü. Ligde 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile 8 puanda kalan sarıkırmızılılar, rakiplerinin puan kazanmasıyla sıralamada iki basamak daha geriledi. İzmir ekibi, hemen altında yer alan Erzurumspor'un Yeni Malatya'yı yenmesi, Adana'nın da Bandırma'dan puan kapması sonucu bu ekiplerin gerisine düşerek 12. sıradan 14. basamağa geriledi. Erzurum puanını 9'a çıkarırken Adana averajla Göz-Göz'ün üzerine çıktı.

TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

Son 10 yılın en kötü performansını sergileyen sarı-kırmızılılar için tehlike çanları da çalmaya başladı. Göz-Göz ile ateş hattı arasında sadece Gençlerbirliği ekibi bulunurken, sadece iki puanlık fark kaldı. İzmir ekibi için 6'şar puana sahip Altay ve Gençlerbirliği'nin haftayı puansız kapatmaları ise tek teselli oldu. Son maçında deplasmanda Pendikspor'a 3-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Pazar evinde Tuzlaspor'u konuk edeceği maçta çıkışa geçmek istiyor.

EKSİKLER BU HAFTA DÖNÜYOR

BAY haftası sakatların takıma dönüşü bakımından avantaj oldu. Son Pendik maçında forma giymeyen Palmer, Emre Çolak ve Gottwalt ile İstanbul'daki randevuda sakatlanan Yalçın Kayan da bu sürede iyileşerek takıma döndü. Pendik maçı öncesi gıda zehirlenmesi geçirerek on birde değerlendirilmeyen Ali Akman da tam olarak hazır hale geldi.

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