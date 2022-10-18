Göztepe çöktü

İzmir'in köklü ekibi Göztepe'de çöküş devam ediyor. Pendik hezimetinin ardından evinde Tuzla'ya da yenilen İzmir ekibi, 8 puanla 15. sıraya kadar geriledi. Geçen sezon Süper Lig'de ocak ayında aldığı Başakşehir galibiyetinin ardından 23 maçta sadece bu yıl, iki galibiyet alan Göztepe, 18 yenilgi ve 3 beraberlikle yokları oynadı. Bu 23 maçlık dönemde 267 günlük süreçte iki başkan (Mehmet Sepil, Rasmus Ankersen), 4 teknik adam (Nestor El Maestro, Stefan Tomas, Turgay Altay, Kokovic) görev yaparken, takım 5 yıldır mücadele ettiği Süper Lig'den düştü. Son Tuzlaspor yenilgisiyle 15. sıraya inen sarıkırmızılılar ile düşme potasının en tepesindeki Altay ile arasında sadece 1 puan kaldı. Kamuoyu Göztepe'de yaşanan bu müthiş çöküşün nedenlerini sorgulamaya başladı.

BAŞARISIZLIĞIN NEDENLERİ

GÖZTEPE'DE eski başkan Mehmet Sepil ve Sports Republic şirketi ile devir işlemlerinin ancak ağustos ayında gerçekleşmesi, teknik heyet ve kadro yapılanmasının da gecikmesine neden oldu. Türk futboluna hakim olmayan Başkan Rasmus Ankersen'in yanlış transfer politikası, şampiyonluk beklentisi olmaması ve uzun vadeli planları İzmir ekibini hedefsiz bıraktı.

YENİ bir sistem getirilerek teknik direktör Turgay Altay ile yola çıkılıp, 5 maçta alınan olumsuz sonuçların ardından genç çalıştırıcıyla yolların ayrılmasındaki tutarsızlık ve galibiyet primi sisteminin kaldırılması nedeniyle futbolcuların odaklanma problemi yaşadığı öne sürülüyor.

TEKNİK heyet sorunu da çöküşün sebeplerden biri olarak gösteriliyor. Takımın başında Radomir Kokovic olduğu bilinirken, karşılaşmalarda saha kenarında Antrenör Ekrem Dağ futbolculara direktifleri veriyor. Maç sonu açıklamaları ise diploması sebebiyle antrenör Şakir Özkayımoğlu yapıyor.

KADRO seçiminin sonuçları etkilemesi de sebeplerden biri. Ali Akman bir türlü 11'de şans bulamazken, Yasin Öztekin son maçta kulübeye çekildi. Gol ümitleri Kvasina ve Hüsamettin Yener hücumda bir türlü bekleneni veremedi. Göz-Göz 4 golle, ligin en az gol

atan takımı konumunda bulunuyor.

TEKNİK HEYET GÜVENCE VERDİ

GÖZTEPE'DE teknik direktör Turgay Altay'ın yerine göreve getirilen başantrenör Ekrem Dağ ve teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu ikilisi 2'de 0 yaptı. İlk olarak Pendik deplasmanında takımı yöneten ikili, sahayı 3-0'lık sonuçla terk etti. Gürsel Aksel Stadı'nda da Tuzlaspor'a kaybeden Dağ ve Kayımoğlu yönetimindeki Göztepe gol sevinci dahi yaşayamadı. Maçtan sonra konuşan Özkayımoğlu ise toparlanacaklarını ifade etti. Özkayımoğlu, "Öncelikle taraftarımız dün muhteşemdi. Onları üzdüğümüz için inanılmaz derecede mutsuzuz. Ne yazık ki istediklerimizi yapamadık. Biz en iyisini yapmaya çalışacağız. Bundan sonraki süreçte amacımız takımı üst sıralara taşımak olacak" dedi.

■ BURAK HAKERLER