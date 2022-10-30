Horoz dağıldı

Spor Toto 1. Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan Altaş Denizlispor, Göztepe'ye de deplasmanda 5-0 yenilerek kötü gidişini sürdürdü. 15. dakikada Yasin'in ortasında topla buluşan İsmail, rakibinden sıyrılıp yaptığı sert vuruşla Abdülkadir'i avladı: 1-0. 22'de Yunus Emre'nin soldan ortasında iyi yükselen Mamah'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0. 39'da Yasin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasındaki Mihojevic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. 54'te Denizlispor 10 kişi kaldı. Kaleci Abdulkadir topu Ali Akman'a kaptırdı. Ali'nin ceza yayı üzerinden şutunda Abdulkadir topa elle müdahalede bulununca direkt kırmızı kart gördü.



İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

59'da Abdulkadir'in pozisyonundan sonra frikik kazanan Göztepe'de İsmail serbest vuruştan klas bir gole imza attı: 3-0. 69'da Yunus Emre'nin yaptığı ortaya Kvasina kafayla vurdu: 4-0. 84'te Palmer'ın pasında topa gelişine vuran Hasic ağları havalandırdı. Maç Göztepe'nin 5-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

DENİZLİ'DE ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Denizlispor'un Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'ye konuk olduğu mücadelede teknik heyet Emre'nin yerine Muhammed Gönülaçar'a, kaleci Hüseyin'in yerine Abdulkadir'e, Asım'ın yerine ise Djedje'ye görev verdi. Sakatlıkları bulunan Mayi ve Schwehlen kadroda yer almazken, kart cezalısı Emre Sağlık da forma giyemedi. Ömer Şişmanoğlu ile sakatlığını yeni atlatan Özer Özdemir ise riske edilmedi ve karşılaşmaya yedekler arasında başladı. Öte yandan teknik direktör Mesut Bakkal'la yollarını ayıran Horoz'da dünkü mücadelede takımı sahaya U-19 antrenörü Mustafa Gözlükaya çıkardı.