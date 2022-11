Güvenimiz tam

Türk sporunun ilk yabancı yatırımcısı olarak bu sezon İzmir'in ve Türkiye'nin en köklü ekiplerinden Göztepe'nin futbol şubesini devralan Sport Republic'de Rasmus Ankersen'in en yetkili isim olarak görevlendirdiği Hırvat spor adamı önemli açıklamalar yaptı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği Hüseyin Yangır Sezonu Halı Saha Futbol Turnuvası'nın Kültürpark'taki açılışına Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman ve Ekmas Sportif CEO'su Barış Orhunbilge'yle birlikte katılan Mance, "İlk sezon her zaman stresli ve zordur. Önümüzde yeni meydan okumalar var. İlk sezonda, 2 sezonda, 5 sezonda nerede olmak istediğimizi biliyoruz. Rijeka'da 7.5 yılda 70 milyon Euro kar ettik. Ne yaptığımızı biliyoruz " dedi.



"TEKNİK EKİBE İNANIYORUM"

Teknik kadroda farklı bir yapılanmaya giderek Radomir Kokovic'i futbol metodolojisi direktörü, Ekrem Dağ'ı A takım başantrenörü, Şakir Özkayımoğlu'nu teknik sorumlu olarak belirleyen Göztepe'de Mance, "Antrenörlere inanıyorum. Kimin oynayacağına antrenörler karar verir. Her antrenör hep kazanmak ister. Radomir Kokovic, Şakir Özkayımoğlu ve Ekrem Dağ takımla ilgili birlikte karar verip uyguluyorlar. Biz bir yapı yaratmaya çalışıyoruz. Bu yapıda her departmanın kendine has organizasyon şeması olacak" açıklamasını yaptı.



"TAKIMA TAKVİYE YAPABİLİRİZ"

Mance, "İyi oyuncular aldık. Genç, iyi yerli oyuncuları bünyemize kattık. Oynamaya başladılar. Takım her geçen hafta iyiye gidiyor. Fiziksel olarak başladığımızdan çok daha iyi noktadayız. Ligin en genç takımlarından biriyiz ama üst sıralar için şansımızı zorlayacağız. Önümüzde ocak ayındaki transfer dönemi de var. Takıma ihtiyaç doğrultusunda takviye yapabiliriz. Scout departmanımız halen yapılanma halinde. Sport Republic'in Premier Lig'deki kulübü Southampton ve Göztepe için ortak scout departmanı kuruyoruz. En büyük avantajımız Göztepe ve İzmir" ifadelerini kullandı.



BASIN LİGİ BAŞLADI

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği Basın Ligi dün yapılan ilk vuruşla başladı. Bu sezon merhum gazeteci Hüseyin Yangır'ın adının verildiği Halı Saha Futbol Turnuvası'nın açılışı önemli isimlerin katılımıyla yapıldı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, TFF Ege Bölge Müdür Vekili Sevgi Özdemir, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı ((İZVAK) Başkanı Ali Erten, İZVAK Yönetim Kurulu Üyesi ve eski hakemlerimizden Engin Kurt, Ekmas Sportif Faaliyetler İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, Merhum Hüseyin Yangır'ın oğlu Emre Yangır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Derneği Tesisler Amiri İlhan Çalışıyor, İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın ile Basınspor arasındaki maç öncesinde bir araya geldi. Turnuvada bugün Yeni Asır Gazetesi, saat 22.00'de Ajans Spor ile karşılaşacak.

BU KEZ ONLAR TAKİP ETTİ

Basın Ligi'nde roller değişti ve bu kez İzmir futbolunun yöneticileri ve teknik adamları basın mensuplarının müsabakalarını takip etti. Göztepe Sportif Direktörü Ivan Manje ve Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu yaptığı esprili açıklamalar ile turnuvaya katılanları gülümsetti. Mance, "Bizim misyonumuz takımımıza yeni isimler kazandırmak. Bunu yerine getirmek için buradayız. Turnuvada yeni futbolcular izleyeceğiz" derken Kaloğlu ise "Beni eleştiren tüm arkadaşlarımızı not edip geldim. Kötü oynayan herkesi eleştireceğim" ifadelerini kullanırken Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman da, "Davet aldığımızda böyle güzel bir organizasyona koşarak geldik. Birlikte olmak çok güzel" diye konuştu. Ekmas Sportif Faaliyetler İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, "Günümüzde en büyük değer vefadır. Hüseyin Yangır adına böyle bir turnuva düzenlenmesi çok güzel" açıklamasını yaptı.